https://ria.ru/20250617/kontrakty-2023273038.html

Новак: только долгосрочные контракты могут обеспечить мир ресурсами

Новак: только долгосрочные контракты могут обеспечить мир ресурсами - РИА Новости, 17.06.2025

Новак: только долгосрочные контракты могут обеспечить мир ресурсами

Только долгосрочные контракты на поставки энергоресурсов и ответственные отношения партнеров могут стабильно обеспечить мир ресурсами, при этом Россия является... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:07:00+03:00

2025-06-17T10:07:00+03:00

2025-06-17T10:07:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

испания

португалия

александр новак

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Только долгосрочные контракты на поставки энергоресурсов и ответственные отношения партнеров могут стабильно обеспечить мир ресурсами, при этом Россия является надежным поставщиком сырья, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в преддверии ПМЭФ в интервью газете "Ведомости". По мнению Новака, недавнее масштабное отключение электроэнергии в Испании и Португалии показывает, что важно обеспечить людей электроэнергией по экономически целесообразным ценам. Но также важно обеспечить возможность доставки первичных ресурсов по приемлемым ценам. И в этой связи он отметил, что Россия выступает ключевым поставщиком не только нефти, газа и СПГ, но и угля, что в условиях растущего спроса является важным конкурентным преимуществом. "Россия является также и надежным партнером по поставкам своих энергоносителей, все условия контрактов соблюдаются и учитывая текущие реалии в мире только долгосрочные контракты и ответственные взаимоотношения могут стать гарантами стабильного обеспечения энергоресурсами", - сказал Новак. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия

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экономика, цены на нефть, россия, испания, португалия, александр новак