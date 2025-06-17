На Западе спрогнозировали сроки окончания конфликта Израиля и Ирана
Малинен: конфликт Израиля и Ирана завершится перемирием на этой неделе
© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Вооруженное противостояние Израиля и Ирана закончится к концу этой недели, такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
"Мой текущий прогноз заключается в том, что на этой неделе нас ждет перемирие. Все потому, что Трамп придет к пониманию, что Израиль сможет победить только в двух случаях: либо прибегнув к ядерному оружию, либо с помощью США, которые напрямую вмешаются в военный конфликт. Он не хочет ни того, ни другого", — считает эксперт.
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Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в России Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.