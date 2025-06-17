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"Высокоточные комплексы" передали партию ракет для "Панцирей" в войска - РИА Новости, 17.06.2025
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02:11 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/kompleksy-2023235435.html
"Высокоточные комплексы" передали партию ракет для "Панцирей" в войска
"Высокоточные комплексы" передали партию ракет для "Панцирей" в войска - РИА Новости, 17.06.2025
"Высокоточные комплексы" передали партию ракет для "Панцирей" в войска
Холдинг "Высокоточные комплексы" в рамках гособоронзаказа передал в российские Вооружённые Силы партию зенитных управляемых раке для комплексов ПВО "Панцирь",... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T02:11:00+03:00
2025-06-17T02:11:00+03:00
безопасность
высокоточные комплексы
министерство обороны рф (минобороны рф)
"панцирь-с"
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" в рамках гособоронзаказа передал в российские Вооружённые Силы партию зенитных управляемых раке для комплексов ПВО "Панцирь", сообщили журналистам в пресс-службе холдинга. "Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" передал Минобороны России очередную партию зенитных управляемых ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов семейства "Панцирь". Ракеты поставлены в рамках государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе спецоперации комплексы "Панцирь-С" отлично зарекомендовали себя как средство противовоздушной обороны различных объектов и получают высокую оценку от военнослужащих. В марте "Высокоточные комплексы" поставили в войска партию боевых машин ЗРПК "Панцирь-С" в рамках гособоронзаказа. Машины прошли необходимые испытания и были приняты представителями военной приемки. Также сообщалось, что специалисты ведут доработку комплексов семейства "Панцирь" с учетом новой информации о средствах нападения противника.
https://ria.ru/20250524/rostehi-2018793811.html
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безопасность, высокоточные комплексы, министерство обороны рф (минобороны рф), "панцирь-с"
Безопасность, Высокоточные комплексы, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), "Панцирь-С"
"Высокоточные комплексы" передали партию ракет для "Панцирей" в войска

"Высокоточные комплексы" передали ВС России партию зенитных ракет "Панцирь"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" в рамках гособоронзаказа передал в российские Вооружённые Силы партию зенитных управляемых раке для комплексов ПВО "Панцирь", сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.
"Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" передал Минобороны России очередную партию зенитных управляемых ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов семейства "Панцирь". Ракеты поставлены в рамках государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе спецоперации комплексы "Панцирь-С" отлично зарекомендовали себя как средство противовоздушной обороны различных объектов и получают высокую оценку от военнослужащих.
В марте "Высокоточные комплексы" поставили в войска партию боевых машин ЗРПК "Панцирь-С" в рамках гособоронзаказа. Машины прошли необходимые испытания и были приняты представителями военной приемки. Также сообщалось, что специалисты ведут доработку комплексов семейства "Панцирь" с учетом новой информации о средствах нападения противника.
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БезопасностьВысокоточные комплексыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)"Панцирь-С"
 
 
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