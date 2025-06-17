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Кофе и какао в мире могут подорожать из-за торговых войн, считает эксперт - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
01:56 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/kofe-2023234814.html
Кофе и какао в мире могут подорожать из-за торговых войн, считает эксперт
Кофе и какао в мире могут подорожать из-за торговых войн, считает эксперт - РИА Новости, 17.06.2025
Кофе и какао в мире могут подорожать из-за торговых войн, считает эксперт
Рост инфляции в мире может возникнуть в отдельных секторах на фоне торговых войн, например, потребителей будет беспокоить рынок кофе или какао, рассказала в... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T01:56:00+03:00
2025-06-17T01:56:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
эксперт ра
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Рост инфляции в мире может возникнуть в отдельных секторах на фоне торговых войн, например, потребителей будет беспокоить рынок кофе или какао, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Она может возникать в отдельных секторах - например, рынок кофе или какао должен беспокоить нас как потребителей, но в целом должна быть под контролем", - сказала Чекурова, отвечая на вопрос, что будет с инфляцией в условиях замедления мировых экономик на фоне торговых войн. Стоимость кофе сорта арабика в прошлом году начала обновлять рекорды: в начале февраля биржевые цены превысили 8,5 тысячи долларов за тонну. А какао-бобы и вовсе стали самым подорожавшим товаром за прошлый год, увеличившись в цене на 181%. С начала года кофе сорта робуста подешевел на 12,8%, арабика подорожала на 9,1%, а какао подешевел на 13,9%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250502/kofe-2014661566.html
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экономика, эксперт ра
ПМЭФ — 2025, Экономика, Эксперт РА
Кофе и какао в мире могут подорожать из-за торговых войн, считает эксперт

"Эксперт РА": кофе и какао в мире могут подорожать из-за торговых войн

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКофейные зерна
Кофейные зерна - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кофейные зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Рост инфляции в мире может возникнуть в отдельных секторах на фоне торговых войн, например, потребителей будет беспокоить рынок кофе или какао, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Она может возникать в отдельных секторах - например, рынок кофе или какао должен беспокоить нас как потребителей, но в целом должна быть под контролем", - сказала Чекурова, отвечая на вопрос, что будет с инфляцией в условиях замедления мировых экономик на фоне торговых войн.
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Исследование показало, как изменилась цена на зерновой кофе
2 мая, 11:12
Стоимость кофе сорта арабика в прошлом году начала обновлять рекорды: в начале февраля биржевые цены превысили 8,5 тысячи долларов за тонну. А какао-бобы и вовсе стали самым подорожавшим товаром за прошлый год, увеличившись в цене на 181%. С начала года кофе сорта робуста подешевел на 12,8%, арабика подорожала на 9,1%, а какао подешевел на 13,9%.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Готовые обжаренные зерна кофе - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Бизнесмен оценил влияние санкций на поставки кофе в Россию
20 апреля, 21:08
 
ПМЭФ — 2025ЭкономикаЭксперт РА
 
 
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