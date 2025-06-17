https://ria.ru/20250617/kofe-2023234814.html

Кофе и какао в мире могут подорожать из-за торговых войн, считает эксперт

Кофе и какао в мире могут подорожать из-за торговых войн, считает эксперт - РИА Новости, 17.06.2025

Кофе и какао в мире могут подорожать из-за торговых войн, считает эксперт

Рост инфляции в мире может возникнуть в отдельных секторах на фоне торговых войн, например, потребителей будет беспокоить рынок кофе или какао, рассказала в... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T01:56:00+03:00

2025-06-17T01:56:00+03:00

2025-06-17T01:56:00+03:00

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экономика

эксперт ра

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Рост инфляции в мире может возникнуть в отдельных секторах на фоне торговых войн, например, потребителей будет беспокоить рынок кофе или какао, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Она может возникать в отдельных секторах - например, рынок кофе или какао должен беспокоить нас как потребителей, но в целом должна быть под контролем", - сказала Чекурова, отвечая на вопрос, что будет с инфляцией в условиях замедления мировых экономик на фоне торговых войн. Стоимость кофе сорта арабика в прошлом году начала обновлять рекорды: в начале февраля биржевые цены превысили 8,5 тысячи долларов за тонну. А какао-бобы и вовсе стали самым подорожавшим товаром за прошлый год, увеличившись в цене на 181%. С начала года кофе сорта робуста подешевел на 12,8%, арабика подорожала на 9,1%, а какао подешевел на 13,9%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250502/kofe-2014661566.html

https://ria.ru/20250420/sanktsii-2012417174.html

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экономика, эксперт ра