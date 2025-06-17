https://ria.ru/20250617/klesch-2023230104.html

В России более 309 тысяч человек пожаловались на укусы клещей

В России более 309 тысяч человек пожаловались на укусы клещей - РИА Новости, 17.06.2025

В России более 309 тысяч человек пожаловались на укусы клещей

Более 309,5 тысячи человек обратились в медицинские учреждения РФ с жалобами на укусы клещей с начала сезона их активности, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T00:46:00+03:00

2025-06-17T00:46:00+03:00

2025-06-17T00:46:00+03:00

здоровье - общество

россия

челябинская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 309,5 тысячи человек обратились в медицинские учреждения РФ с жалобами на укусы клещей с начала сезона их активности, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "Прививку от клещевого вирусного энцефалита, по данным Роспотребнадзора, в 2025 году сделали более 3,2 миллиона граждан России. В медицинские учреждения с жалобами на укусы с начала сезона активности клещей обратились свыше 309,5 тысячи человек", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что наибольшее количество обращений из-за укусов клещей зафиксировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Томской и Челябинской областях, а также Красноярском крае и Удмуртской Республике. "Для профилактики укусов клещей на территории страны проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано более 206,7 тысячи гектаров, что составляет 92,9% от запланированного объема", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250313/klesch-2004651816.html

https://ria.ru/20250326/kleschi-1749300197.html

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здоровье - общество, россия, челябинская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)