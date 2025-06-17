https://ria.ru/20250617/kitaj-2023282081.html

МИД КНР оценил общую позицию Китая и России по развитию Центральной Азии

МИД КНР оценил общую позицию Китая и России по развитию Центральной Азии - РИА Новости, 17.06.2025

МИД КНР оценил общую позицию Китая и России по развитию Центральной Азии

Китай и Россия, будучи дружественными партнерами Центральной Азии, разделяют общую позицию по поддержанию стабильности и развития региона, заявил на брифинге во РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T10:54:00+03:00

2025-06-17T10:54:00+03:00

2025-06-17T10:54:00+03:00

китай

россия

центральная азия

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ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Китай и Россия, будучи дружественными партнерами Центральной Азии, разделяют общую позицию по поддержанию стабильности и развития региона, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. "Поддержание безопасности и стабильности в Центральной Азии отвечает общим интересам стран региона", - заявил Го Цзякунь, отвечая на вопрос о том, свидетельствует ли обсуждение лидерами Китая и Казахстана Си Цзиньпином и Касым-Жомартом Токаевым в ходе встречи в Астане вопросов безопасности, что Китай намерен усилить свое участие в обеспечении безопасности Центральной Азии и заменить Россию. Дипломат отметил, что "Китай и Россия, являются близкими друзьями и хорошими партнерами стран Центральной Азии". "Будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН и дружественными соседями стран Центральной Азии, Китай и Россия имеют твердую общую позицию в вопросах поддержания стабильности и содействия развитию в Центральноазиатском регионе", - указал он.

https://ria.ru/20250616/rossija-2023110100.html

китай

россия

центральная азия

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китай, россия, центральная азия