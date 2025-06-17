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МИД КНР оценил общую позицию Китая и России по развитию Центральной Азии - РИА Новости, 17.06.2025
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10:54 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/kitaj-2023282081.html
МИД КНР оценил общую позицию Китая и России по развитию Центральной Азии
МИД КНР оценил общую позицию Китая и России по развитию Центральной Азии - РИА Новости, 17.06.2025
МИД КНР оценил общую позицию Китая и России по развитию Центральной Азии
Китай и Россия, будучи дружественными партнерами Центральной Азии, разделяют общую позицию по поддержанию стабильности и развития региона, заявил на брифинге во РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T10:54:00+03:00
2025-06-17T10:54:00+03:00
китай
россия
центральная азия
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ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Китай и Россия, будучи дружественными партнерами Центральной Азии, разделяют общую позицию по поддержанию стабильности и развития региона, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. "Поддержание безопасности и стабильности в Центральной Азии отвечает общим интересам стран региона", - заявил Го Цзякунь, отвечая на вопрос о том, свидетельствует ли обсуждение лидерами Китая и Казахстана Си Цзиньпином и Касым-Жомартом Токаевым в ходе встречи в Астане вопросов безопасности, что Китай намерен усилить свое участие в обеспечении безопасности Центральной Азии и заменить Россию. Дипломат отметил, что "Китай и Россия, являются близкими друзьями и хорошими партнерами стран Центральной Азии". "Будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН и дружественными соседями стран Центральной Азии, Китай и Россия имеют твердую общую позицию в вопросах поддержания стабильности и содействия развитию в Центральноазиатском регионе", - указал он.
https://ria.ru/20250616/rossija-2023110100.html
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китай, россия, центральная азия
Китай, Россия, Центральная Азия
МИД КНР оценил общую позицию Китая и России по развитию Центральной Азии

МИД КНР: Китай и Россия разделяют общую позицию по развитию Центральной Азии

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Китай и Россия, будучи дружественными партнерами Центральной Азии, разделяют общую позицию по поддержанию стабильности и развития региона, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Поддержание безопасности и стабильности в Центральной Азии отвечает общим интересам стран региона", - заявил Го Цзякунь, отвечая на вопрос о том, свидетельствует ли обсуждение лидерами Китая и Казахстана Си Цзиньпином и Касым-Жомартом Токаевым в ходе встречи в Астане вопросов безопасности, что Китай намерен усилить свое участие в обеспечении безопасности Центральной Азии и заменить Россию.
Дипломат отметил, что "Китай и Россия, являются близкими друзьями и хорошими партнерами стран Центральной Азии".
"Будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН и дружественными соседями стран Центральной Азии, Китай и Россия имеют твердую общую позицию в вопросах поддержания стабильности и содействия развитию в Центральноазиатском регионе", - указал он.
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