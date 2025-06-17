Рейтинг@Mail.ru
Михалков рассказал об инициативе по квотированию западных фильмов - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:41 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/kino-2023334028.html
Михалков рассказал об инициативе по квотированию западных фильмов
Михалков рассказал об инициативе по квотированию западных фильмов - РИА Новости, 17.06.2025
Михалков рассказал об инициативе по квотированию западных фильмов
Народный артист РФ, режиссер Никита Михалков рассказал об инициативе по введению входного взноса в размере 5 миллионов рублей для проката западных кинолент в... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:41:00+03:00
2025-06-17T14:41:00+03:00
культура
технологии
россия
никита михалков
газпром-медиа холдинг
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153244/10/1532441057_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_7f9da3349836a4c4b427b809db5798a4.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Народный артист РФ, режиссер Никита Михалков рассказал об инициативе по введению входного взноса в размере 5 миллионов рублей для проката западных кинолент в России, которая так и не была реализована. "Этот документ рассылается без первой страницы моего письма, на котором стоит резолюция президента, - и это перестает быть документом, поддержанным президентом. Он становится частной инициативой каких-то людей... Почему? Зачем? В этой резолюции сказано: "Прошу сделать быстрее, пока не пришли конкуренты". Сегодня у нас 17 июня - и оно как-то так повисло. Так невозможно. Так нельзя... Надеюсь, что закон, который вы сегодня примете, не испытает судьбу того предложения, которое мы сделали по поводу квотирования", - сказал он. По словам Михалкова, данная инициатива предполагала под собой введение квотирования на голливудское кино. Так, входной взнос для рассмотрения представляемой картины в России составил бы пять миллионов рублей. Кроме того, предлагалось организовать принцип единого окна для входа на рынок российского кинопроката посредством холдингов "Газпром-Медиа" и "Национальной Медиагруппы". "Это письмо было написано 1 марта 2025 года. На это письмо была наложена резолюция... Администрация президента, министерство культуры одобрили этот документ, эту идею", - добавил режиссер.
https://ria.ru/20250326/mikhalkov-2007345528.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153244/10/1532441057_86:0:4694:3456_1920x0_80_0_0_985d7d66347c3ec6e6acafc4b296448f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, никита михалков, газпром-медиа холдинг, общество
Культура, Технологии, Россия, Никита Михалков, Газпром-Медиа Холдинг, Общество
Михалков рассказал об инициативе по квотированию западных фильмов

Михалков рассказал об идее ввести входной взнос для проката западных фильмов

© РИА Новости / Александр НатрускинНикита Михалков
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Никита Михалков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Народный артист РФ, режиссер Никита Михалков рассказал об инициативе по введению входного взноса в размере 5 миллионов рублей для проката западных кинолент в России, которая так и не была реализована.
"Этот документ рассылается без первой страницы моего письма, на котором стоит резолюция президента, - и это перестает быть документом, поддержанным президентом. Он становится частной инициативой каких-то людей... Почему? Зачем? В этой резолюции сказано: "Прошу сделать быстрее, пока не пришли конкуренты". Сегодня у нас 17 июня - и оно как-то так повисло. Так невозможно. Так нельзя... Надеюсь, что закон, который вы сегодня примете, не испытает судьбу того предложения, которое мы сделали по поводу квотирования", - сказал он.
По словам Михалкова, данная инициатива предполагала под собой введение квотирования на голливудское кино. Так, входной взнос для рассмотрения представляемой картины в России составил бы пять миллионов рублей. Кроме того, предлагалось организовать принцип единого окна для входа на рынок российского кинопроката посредством холдингов "Газпром-Медиа" и "Национальной Медиагруппы".
"Это письмо было написано 1 марта 2025 года. На это письмо была наложена резолюция... Администрация президента, министерство культуры одобрили этот документ, эту идею", - добавил режиссер.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Никита Михалков высказался о возвращении уехавших из России артистов
26 марта, 07:27
 
КультураТехнологииРоссияНикита МихалковГазпром-Медиа ХолдингОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала