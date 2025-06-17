https://ria.ru/20250617/kino-2023334028.html

Михалков рассказал об инициативе по квотированию западных фильмов

Михалков рассказал об инициативе по квотированию западных фильмов - РИА Новости, 17.06.2025

Михалков рассказал об инициативе по квотированию западных фильмов

Народный артист РФ, режиссер Никита Михалков рассказал об инициативе по введению входного взноса в размере 5 миллионов рублей для проката западных кинолент в... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:41:00+03:00

2025-06-17T14:41:00+03:00

2025-06-17T14:41:00+03:00

культура

технологии

россия

никита михалков

газпром-медиа холдинг

общество

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Народный артист РФ, режиссер Никита Михалков рассказал об инициативе по введению входного взноса в размере 5 миллионов рублей для проката западных кинолент в России, которая так и не была реализована. "Этот документ рассылается без первой страницы моего письма, на котором стоит резолюция президента, - и это перестает быть документом, поддержанным президентом. Он становится частной инициативой каких-то людей... Почему? Зачем? В этой резолюции сказано: "Прошу сделать быстрее, пока не пришли конкуренты". Сегодня у нас 17 июня - и оно как-то так повисло. Так невозможно. Так нельзя... Надеюсь, что закон, который вы сегодня примете, не испытает судьбу того предложения, которое мы сделали по поводу квотирования", - сказал он. По словам Михалкова, данная инициатива предполагала под собой введение квотирования на голливудское кино. Так, входной взнос для рассмотрения представляемой картины в России составил бы пять миллионов рублей. Кроме того, предлагалось организовать принцип единого окна для входа на рынок российского кинопроката посредством холдингов "Газпром-Медиа" и "Национальной Медиагруппы". "Это письмо было написано 1 марта 2025 года. На это письмо была наложена резолюция... Администрация президента, министерство культуры одобрили этот документ, эту идею", - добавил режиссер.

https://ria.ru/20250326/mikhalkov-2007345528.html

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технологии, россия, никита михалков, газпром-медиа холдинг, общество