https://ria.ru/20250617/kiev-2023255984.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.06.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации украинской столицы. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T08:17:00+03:00
2025-06-17T08:17:00+03:00
2025-06-17T08:17:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, сообщили в городской администрации украинской столицы. В ночь на вторник сигнал воздушной тревоги в Киеве звучал около девяти часов. Украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в городе. "В Киеве объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250617/tramp-2023229289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве вновь объявили воздушную тревогу