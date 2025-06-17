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При атаки дрона ВСУ в Курской области погибла женщина
При атаки дрона ВСУ в Курской области погибла женщина - РИА Новости, 17.06.2025
При атаки дрона ВСУ в Курской области погибла женщина
Мирная жительница погибла в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в курском Кореневском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T19:49:00+03:00
2025-06-17T19:49:00+03:00
2025-06-17T19:57:00+03:00
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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КУРСК, 17 июн - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в курском Кореневском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Тяжелый день для Курской области. Ещё один мирный житель погиб от рук украинских нацистов. Сегодня украинский FPV-дрон совершил атаку по гражданскому автомобилю в посёлке Коренево Кореневского района. К сожалению, в результате удара погибла женщина, которая находилась в машине", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он уточнил, что личность погибшей устанавливается."Также враг совершил обстрел по посёлку Марьино Рыльского района. В результате повреждены остекления 14 балконов и одного окна в квартире в МКД по улице Сироткина, 9. К счастью, никто не пострадал. Коммуникации не нарушены. Окна в ближайшее время будут заменены, люди уведомлены. Завтра утром сельсовет уберёт прилегающую территорию", - добавил Хинштейн.
курская область
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При атаки дрона ВСУ в Курской области погибла женщина
Хинштейн: при атаки дрона ВСУ в Курской области погибла женщина