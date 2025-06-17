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В Курской области во время обстрела ВСУ погибло два человека
В Курской области во время обстрела ВСУ погибло два человека - РИА Новости, 17.06.2025
В Курской области во время обстрела ВСУ погибло два человека
Двое жителей Глушковского района Курской области - мужчина и женщина - погибли в результате обстрела ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T18:30:00+03:00
2025-06-17T18:30:00+03:00
2025-06-17T18:40:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 17 июн - РИА Новости. Двое жителей Глушковского района Курской области - мужчина и женщина - погибли в результате обстрела ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Варварские удары украинских нацистов продолжаются. Сегодня враг обстрелял село Званное Глушковского района. К глубокой скорби, погибли двое местных жителей: 59-летняя женщина и 69-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования близким, это невосполнимая утрата", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Врио губернатора региона добавил, что также в результате атаки повреждения получили четыре частных дома и Званновская школа."Уважаемые жители, враг жесток и беспощаден. Это по-настоящему бесчеловечные преступления против мирных жителей! Пожалуйста, вновь прошу всех: воздержитесь от поездок в приграничье! Там все еще крайне опасно!" - заключил Хинштейн.
курская область
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происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, глушковский район
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Глушковский район
В Курской области во время обстрела ВСУ погибло два человека
Хинштейн: В Курской области во время обстрела ВСУ погибло два человека