https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023436168.html

В Госдуме назвали обыски в доме Карапетяна черной меткой Пашиняна

В Госдуме назвали обыски в доме Карапетяна черной меткой Пашиняна - РИА Новости, 17.06.2025

В Госдуме назвали обыски в доме Карапетяна черной меткой Пашиняна

Обыски в доме российского предпринимателя Самвела Карапетяна - своего рода "черная метка" ему со стороны премьера Армении Николы Пашиняна, заявила РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T23:07:00+03:00

2025-06-17T23:07:00+03:00

2025-06-17T23:07:00+03:00

армения

россия

москва

никол пашинян

самвел карапетян

мария захарова

армянская апостольская церковь

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Обыски в доме российского предпринимателя Самвела Карапетяна - своего рода "черная метка" ему со стороны премьера Армении Николы Пашиняна, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди"). Ранее российский бизнесмен заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что сотрудники спецназа МВД Армении проводят обыск в квартире Карапетяна. "Обыски в доме известного бизнесмена и мецената - своего рода "черная метка" ему со стороны Пашиняна, панически боящегося политической конкуренции. Который, правда, забыл, как сам когда-то сменил своими бесконечными обещаниями новой жизни для Армении своего предшественника, Сержа Саргсяна. Он также забыл, что люди очень быстро устают от пустых слов и обещаний власти. Особенно той власти, которая их обманула", - сказала она. По мнению депутата, Пашинян не перестает удивлять и разочаровывать: пришедший к власти с лозунгами мира и демократии, он удивительно быстрыми темпами превращается в политического тирана и узурпатора власти, нетерпимого к инакомыслию и независимым суждениям. Она также отметила, что поддержка Карапетяном Армянской апостольской церкви на фоне её публичного конфликта с Пашиняном - лишь формальный повод для проведенных сегодня обысков в доме крупного бизнесмена в Ереване. "В отличие от Пашиняна, Карапетян в Армении давно и заслуженно имеет серьезную поддержку людей - причем из разных слоев общества. Он строит в стране школы, детские сады, выделяет серьезные средства на создание новой инфраструктуры Армении. Улучшает жизнь людей делом, а не словами, как Пашинян. Чем, конечно, серьезно раздражает амбициозного премьер-министра", - добавила Чемерис. Ранее президент ГК "Ташир" Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023428482.html

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023433840.html

https://ria.ru/20250617/karapetjan-2023432676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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