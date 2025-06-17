Рейтинг@Mail.ru
У дома Карапетяна в Ереване собрались сотни людей - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023434801.html
У дома Карапетяна в Ереване собрались сотни людей
У дома Карапетяна в Ереване собрались сотни людей - РИА Новости, 17.06.2025
У дома Карапетяна в Ереване собрались сотни людей
Сотни людей собрались у дома российского предпринимателя, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T22:52:00+03:00
2025-06-17T22:52:00+03:00
жилье
армения
россия
москва
карен карапетян
самвел карапетян
никол пашинян
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023428349_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b01b06fe921cea5d4b4c512b5fc03516.jpg
ЕРЕВАН, 17 июн - РИА Новости. Сотни людей собрались у дома российского предпринимателя, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Брат Самвела Карен Карапетян сказал, что опасается задержания бизнесмена. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах. У самого дома обстановка - относительно спокойная, сотрудники полиции расположились ниже, у въезда в парк Победы, и регулируют движение на узкой улице. Туда же пригнали пару полицейских эвакуаторов. Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*: используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. 9 июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе. Группа "Ташир" Карапетяна владеет и управляет активами в строительной, девелоперской, промышленной отраслях, розничной торговле, ресторанном бизнесе, энергетике и финансовом секторе. Совокупный портфель активов группы в сфере недвижимости, по ее собственным данным, составляет около 2,5 миллионов квадратных метров. По информации на сайте группы, в настоящее время она владеет 34 торговыми центрами, в том числе 12 в Москве (ТРЦ "Рио", "Ереван Плаза", "Райкин Плаза", Family Room, "Европарк" и другие).*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023429991.html
https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023404239.html
армения
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Группа людей у дома российского бизнесмена Карапетяна
Люди у дома российского бизнесмена Карапетяна в Ереване по-прежнему не расходятся, сообщает корреспондент РИА Новости
2025-06-17T22:52
true
PT0M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023428349_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b0ce75d41ed3621f03b760c165598f3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, армения, россия, москва, карен карапетян, самвел карапетян, никол пашинян, facebook, армянская апостольская церковь, ташир , преследование карапетяна в армении
Жилье, Армения, Россия, Москва, Карен Карапетян, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Facebook, Армянская апостольская церковь, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении
У дома Карапетяна в Ереване собрались сотни людей

Сотни людей собрались у дома российского бизнесмена Самвела Карапетяна в Ереване

Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 17 июн - РИА Новости. Сотни людей собрались у дома российского предпринимателя, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Брат Самвела Карен Карапетян сказал, что опасается задержания бизнесмена. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах.
Комментарий племянника Самвела Карапетяна - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Племянник Карапетяна заявил о готовности к любому сценарию
Вчера, 22:08
У самого дома обстановка - относительно спокойная, сотрудники полиции расположились ниже, у въезда в парк Победы, и регулируют движение на узкой улице. Туда же пригнали пару полицейских эвакуаторов.
Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*: используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. 9 июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.
Группа "Ташир" Карапетяна владеет и управляет активами в строительной, девелоперской, промышленной отраслях, розничной торговле, ресторанном бизнесе, энергетике и финансовом секторе. Совокупный портфель активов группы в сфере недвижимости, по ее собственным данным, составляет около 2,5 миллионов квадратных метров. По информации на сайте группы, в настоящее время она владеет 34 торговыми центрами, в том числе 12 в Москве (ТРЦ "Рио", "Ереван Плаза", "Райкин Плаза", Family Room, "Европарк" и другие).
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Обстановка у дома Самвела Карапетяна - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Брат Карапетяна опасается задержания предпринимателя в Ереване
Вчера, 18:56
 
ЖильеАрменияРоссияМоскваКарен КарапетянСамвел КарапетянНикол ПашинянFacebookАрмянская апостольская церковьТаширПреследование Карапетяна в Армении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала