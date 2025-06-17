https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023434801.html

У дома Карапетяна в Ереване собрались сотни людей

У дома Карапетяна в Ереване собрались сотни людей - РИА Новости, 17.06.2025

У дома Карапетяна в Ереване собрались сотни людей

Сотни людей собрались у дома российского предпринимателя, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T22:52:00+03:00

2025-06-17T22:52:00+03:00

2025-06-17T22:52:00+03:00

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ЕРЕВАН, 17 июн - РИА Новости. Сотни людей собрались у дома российского предпринимателя, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Брат Самвела Карен Карапетян сказал, что опасается задержания бизнесмена. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах. У самого дома обстановка - относительно спокойная, сотрудники полиции расположились ниже, у въезда в парк Победы, и регулируют движение на узкой улице. Туда же пригнали пару полицейских эвакуаторов. Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*: используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. 9 июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе. Группа "Ташир" Карапетяна владеет и управляет активами в строительной, девелоперской, промышленной отраслях, розничной торговле, ресторанном бизнесе, энергетике и финансовом секторе. Совокупный портфель активов группы в сфере недвижимости, по ее собственным данным, составляет около 2,5 миллионов квадратных метров. По информации на сайте группы, в настоящее время она владеет 34 торговыми центрами, в том числе 12 в Москве (ТРЦ "Рио", "Ереван Плаза", "Райкин Плаза", Family Room, "Европарк" и другие).*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023429991.html

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023404239.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Группа людей у дома российского бизнесмена Карапетяна Люди у дома российского бизнесмена Карапетяна в Ереване по-прежнему не расходятся, сообщает корреспондент РИА Новости 2025-06-17T22:52 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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