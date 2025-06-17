Власти Армении переходят от обвинений к силовому давлению, считает эксперт
Игнатенко: обыск у Карапетяна говорит о переходе властей к силовому давлению
© SputnikКарен Карапетяна у дома брата
© Sputnik
Карен Карапетяна у дома брата
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Обыск у главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна говорит о переходе от обвинений к силовому давлению на противостоящих курсу премьер-министра Армении Николы Пашиняна, сказал РИА Новости директор Института религии и политики (ИРП) Антон Игнатенко.
Ранее российский бизнесмен заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что сотрудники спецназа МВД Армении проводят обыск в квартире Карапетяна.
"Самвел Карапетян - одна из видных фигур среди тех сил, которые противостоят политическому курсу президента Армении Никола Пашиняна. Такие резкие шаги в адрес Карапетяна могут быть своего рода рубиконом в переходе от обвинений морального плана к силовому давлению", - предположил Игнатенко.
По его мнению, в Армении происходит острый политический конфликт, и Армянская апостольская церковь, исторически очень влиятельная, заняла одну из сторон этого конфликта.
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"Исторически Церковь сплачивала армянскую нацию, всегда высказывала свою позицию по острым вопросам, пытаясь вести народ за собой. Здесь столкнулись противоположные устремления главы светского государства и Церкви. Усугубление противостояния в армянском обществе вызывает тревогу и обеспокоенность за судьбу армянского народа", - сказал Игнатенко.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Карапетян был задержан в Ереване. В пресс-службе ГК "Ташир" РИА Недвижимости сообщили о том, что сотрудники правоохранительных органов Армении не задерживали Карапетяна.
Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.
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