https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023433840.html

Власти Армении переходят от обвинений к силовому давлению, считает эксперт

Власти Армении переходят от обвинений к силовому давлению, считает эксперт - РИА Новости, 17.06.2025

Власти Армении переходят от обвинений к силовому давлению, считает эксперт

Обыск у главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна говорит о переходе от обвинений к силовому давлению на противостоящих курсу премьер-министра Армении Николы... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T22:46:00+03:00

2025-06-17T22:46:00+03:00

2025-06-17T23:26:00+03:00

армения

россия

москва

самвел карапетян

никол пашинян

мария захарова

ташир

армянская апостольская церковь

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Обыск у главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна говорит о переходе от обвинений к силовому давлению на противостоящих курсу премьер-министра Армении Николы Пашиняна, сказал РИА Новости директор Института религии и политики (ИРП) Антон Игнатенко.Ранее российский бизнесмен заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что сотрудники спецназа МВД Армении проводят обыск в квартире Карапетяна. "Самвел Карапетян - одна из видных фигур среди тех сил, которые противостоят политическому курсу президента Армении Никола Пашиняна. Такие резкие шаги в адрес Карапетяна могут быть своего рода рубиконом в переходе от обвинений морального плана к силовому давлению", - предположил Игнатенко.По его мнению, в Армении происходит острый политический конфликт, и Армянская апостольская церковь, исторически очень влиятельная, заняла одну из сторон этого конфликта."Исторически Церковь сплачивала армянскую нацию, всегда высказывала свою позицию по острым вопросам, пытаясь вести народ за собой. Здесь столкнулись противоположные устремления главы светского государства и Церкви. Усугубление противостояния в армянском обществе вызывает тревогу и обеспокоенность за судьбу армянского народа", - сказал Игнатенко.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Карапетян был задержан в Ереване. В пресс-службе ГК "Ташир" РИА Недвижимости сообщили о том, что сотрудники правоохранительных органов Армении не задерживали Карапетяна. Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023425587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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