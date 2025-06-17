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Власти Армении переходят от обвинений к силовому давлению, считает эксперт - РИА Новости, 17.06.2025
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22:46 17.06.2025 (обновлено: 23:26 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023433840.html
Власти Армении переходят от обвинений к силовому давлению, считает эксперт
Власти Армении переходят от обвинений к силовому давлению, считает эксперт - РИА Новости, 17.06.2025
Власти Армении переходят от обвинений к силовому давлению, считает эксперт
Обыск у главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна говорит о переходе от обвинений к силовому давлению на противостоящих курсу премьер-министра Армении Николы... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T22:46:00+03:00
2025-06-17T23:26:00+03:00
армения
россия
москва
самвел карапетян
никол пашинян
мария захарова
ташир
армянская апостольская церковь
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Обыск у главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна говорит о переходе от обвинений к силовому давлению на противостоящих курсу премьер-министра Армении Николы Пашиняна, сказал РИА Новости директор Института религии и политики (ИРП) Антон Игнатенко.Ранее российский бизнесмен заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что сотрудники спецназа МВД Армении проводят обыск в квартире Карапетяна. "Самвел Карапетян - одна из видных фигур среди тех сил, которые противостоят политическому курсу президента Армении Никола Пашиняна. Такие резкие шаги в адрес Карапетяна могут быть своего рода рубиконом в переходе от обвинений морального плана к силовому давлению", - предположил Игнатенко.По его мнению, в Армении происходит острый политический конфликт, и Армянская апостольская церковь, исторически очень влиятельная, заняла одну из сторон этого конфликта.&quot;Исторически Церковь сплачивала армянскую нацию, всегда высказывала свою позицию по острым вопросам, пытаясь вести народ за собой. Здесь столкнулись противоположные устремления главы светского государства и Церкви. Усугубление противостояния в армянском обществе вызывает тревогу и обеспокоенность за судьбу армянского народа&quot;, - сказал Игнатенко.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Карапетян был задержан в Ереване. В пресс-службе ГК "Ташир" РИА Недвижимости сообщили о том, что сотрудники правоохранительных органов Армении не задерживали Карапетяна. Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250617/simonjan-2023412378.html
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армения, россия, москва, самвел карапетян, никол пашинян, мария захарова, ташир , армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
Армения, Россия, Москва, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Мария Захарова, Ташир , Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
Власти Армении переходят от обвинений к силовому давлению, считает эксперт

Игнатенко: обыск у Карапетяна говорит о переходе властей к силовому давлению

© SputnikКарен Карапетяна у дома брата
Карен Карапетяна у дома брата - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Sputnik
Карен Карапетяна у дома брата
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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Обыск у главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна говорит о переходе от обвинений к силовому давлению на противостоящих курсу премьер-министра Армении Николы Пашиняна, сказал РИА Новости директор Института религии и политики (ИРП) Антон Игнатенко.
Ранее российский бизнесмен заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что сотрудники спецназа МВД Армении проводят обыск в квартире Карапетяна.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Симоньян прокомментировала слова Пашиняна о Карапетяне
Вчера, 19:55
"Самвел Карапетян - одна из видных фигур среди тех сил, которые противостоят политическому курсу президента Армении Никола Пашиняна. Такие резкие шаги в адрес Карапетяна могут быть своего рода рубиконом в переходе от обвинений морального плана к силовому давлению", - предположил Игнатенко.
По его мнению, в Армении происходит острый политический конфликт, и Армянская апостольская церковь, исторически очень влиятельная, заняла одну из сторон этого конфликта.
«

"Исторически Церковь сплачивала армянскую нацию, всегда высказывала свою позицию по острым вопросам, пытаясь вести народ за собой. Здесь столкнулись противоположные устремления главы светского государства и Церкви. Усугубление противостояния в армянском обществе вызывает тревогу и обеспокоенность за судьбу армянского народа", - сказал Игнатенко.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Карапетян был задержан в Ереване. В пресс-службе ГК "Ташир" РИА Недвижимости сообщили о том, что сотрудники правоохранительных органов Армении не задерживали Карапетяна.
Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Госдуме прокомментировали ситуацию с Карапетяном
Вчера, 21:18
 
АрменияРоссияМоскваСамвел КарапетянНикол ПашинянМария ЗахароваТаширАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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