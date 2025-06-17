https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023433048.html

Карапетян заявил, что новых попыток его задержания не было

Карапетян заявил, что новых попыток его задержания не было - РИА Новости, 17.06.2025

Карапетян заявил, что новых попыток его задержания не было

Российский бизнесмен, президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян, которого пытались задержать в Ереване, прокомментировал RT ситуацию с обысками в его доме. Другие... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T22:40:00+03:00

2025-06-17T22:40:00+03:00

2025-06-17T22:50:00+03:00

преследование карапетяна в армении

армянская апостольская церковь

ереван

армения

самвел карапетян

маргарита симоньян

мария захарова

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Российский бизнесмен, президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян, которого пытались задержать в Ереване, прокомментировал RT ситуацию с обысками в его доме. Другие заявления: Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване. Некоторых людей доставили в отделение полиции. Сейчас там собралось около 200-300 человек.Брат Карапетяна рассказал журналистам Sputnik, что несколько человек из собравшихся у дома были задержаны, речь идет о близких семьи. Он добавил, что задержанию подверглись более 45 человек."Я буду бороться за святыни армянского народа изо всех сил, где бы я ни был, что бы ни случилось. Я не позволю, чтобы кто-либо в своих целях попирал наши святыни", — говорится в заявлении Карапетяна, распространенном пресс-службой ГК "Ташир".Армянская апостольская церковь призвала власти Армении прекратить незаконные действия в отношении Карапетяна."Мы решительно осуждаем это преследование, мотивированное явно политическими соображениями. Призываем власти Республики Армения немедленно прекратить незаконные действия", — говорится в заявлении Первопрестольного Святого Эчмиадзина, опубликованном в Telegram-канале Армянской апостольской церкви в Москве.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания премьера о российском предпринимателе, сказав, что тот "раздухарился, как бессмертный".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать необходимое содействие.Ситуация вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ)

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023428482.html

ереван

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Группа людей у дома российского бизнесмена Карапетяна Люди у дома российского бизнесмена Карапетяна в Ереване по-прежнему не расходятся, сообщает корреспондент РИА Новости 2025-06-17T22:40 true PT0M06S

Комментарий племянника Самвела Карапетяна Самвела Карапетяна его племянник Нарек 2025-06-17T22:40 true PT0M55S

Обстановка у дома Самвела Карапетяна Ситуация у дома Самвела Карапетяна 2025-06-17T22:40 true PT0M34S

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преследование карапетяна в армении , армянская апостольская церковь, ереван, армения, самвел карапетян, маргарита симоньян, мария захарова