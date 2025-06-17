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Племянник Карапетяна заявил о готовности к любому сценарию - РИА Новости, 17.06.2025
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22:08 17.06.2025 (обновлено: 22:14 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023429991.html
Племянник Карапетяна заявил о готовности к любому сценарию
Племянник Карапетяна заявил о готовности к любому сценарию - РИА Новости, 17.06.2025
Племянник Карапетяна заявил о готовности к любому сценарию
Племянник президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, заявившего о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении, заявил о... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T22:08:00+03:00
2025-06-17T22:14:00+03:00
армения
россия
москва
самвел карапетян
никол пашинян
мария захарова
армянская апостольская церковь
ташир
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Племянник президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, заявившего о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении, заявил о готовности к любому сценарию развития событий. Ранее президент ГК "Ташир" Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Faceboo* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что сотрудники спецназа МВД Армении проводят обыск в квартире Карапетяна. &quot;Мы знаем, за что боремся, поэтому любой сценарий для нас ожидаем&quot;, - заявил племянник Карапетяна Нарек Sputnik Армения.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Самвела Карапетяна заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250617/zaharova-2023412886.html
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Комментарий племянника Самвела Карапетяна
Самвела Карапетяна его племянник Нарек
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армения, россия, москва, самвел карапетян, никол пашинян, мария захарова, армянская апостольская церковь, ташир , преследование карапетяна в армении
Армения, Россия, Москва, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Мария Захарова, Армянская апостольская церковь, Ташир , Преследование Карапетяна в Армении
Племянник Карапетяна заявил о готовности к любому сценарию

Племянник Карапетяна: поддерживающие бизнесмена готовы к любому сценарию

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Племянник президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, заявившего о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении, заявил о готовности к любому сценарию развития событий.
Ранее президент ГК "Ташир" Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Faceboo* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что сотрудники спецназа МВД Армении проводят обыск в квартире Карапетяна.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Карапетяна
Вчера, 19:58
«

"Мы знаем, за что боремся, поэтому любой сценарий для нас ожидаем", - заявил племянник Карапетяна Нарек Sputnik Армения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Самвела Карапетяна заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие.
Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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АрменияРоссияМоскваСамвел КарапетянНикол ПашинянМария ЗахароваАрмянская апостольская церковьТаширПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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