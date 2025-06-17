https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023429991.html

Племянник Карапетяна заявил о готовности к любому сценарию

Племянник Карапетяна заявил о готовности к любому сценарию - РИА Новости, 17.06.2025

Племянник Карапетяна заявил о готовности к любому сценарию

Племянник президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, заявившего о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении, заявил о... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T22:08:00+03:00

2025-06-17T22:08:00+03:00

2025-06-17T22:14:00+03:00

армения

россия

москва

самвел карапетян

никол пашинян

мария захарова

армянская апостольская церковь

ташир

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Племянник президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, заявившего о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении, заявил о готовности к любому сценарию развития событий. Ранее президент ГК "Ташир" Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Faceboo* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что сотрудники спецназа МВД Армении проводят обыск в квартире Карапетяна. "Мы знаем, за что боремся, поэтому любой сценарий для нас ожидаем", - заявил племянник Карапетяна Нарек Sputnik Армения.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Самвела Карапетяна заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250617/zaharova-2023412886.html

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023404239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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