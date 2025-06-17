https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023425587.html

В Госдуме прокомментировали ситуацию с Карапетяном

В Госдуме прокомментировали ситуацию с Карапетяном - РИА Новости, 17.06.2025

В Госдуме прокомментировали ситуацию с Карапетяном

Происходящее в Армении является борьбой за президентское кресло, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T21:18:00+03:00

2025-06-17T21:18:00+03:00

2025-06-17T21:18:00+03:00

армения

россия

самвел карапетян

никол пашинян

армянская апостольская церковь

госдума рф

преследование карапетяна в армении

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023402261_71:0:1281:680_1920x0_80_0_0_a5238de854ca21f1a51ed587ba4fa1ec.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Происходящее в Армении является борьбой за президентское кресло, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"), комментируя ситуацию с российским предпринимателем, президентом ГК "Ташир" Самвелом Карапетяном. "То, что происходит в Армении, это, конечно, борьба за президентское кресло", - сказал Гусев. Он отметил, что выборы в Армении пройдут через год, и это только начало разных событий, которые, по мнению политика, будут происходить не только в связи с церковью, с армянскими бизнесменами, "но и с вмешательством других стран, например, Британии и Франции". Ранее президент ГК "Ташир" Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023404239.html

https://ria.ru/20250617/zaharova-2023412886.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, госдума рф, преследование карапетяна в армении