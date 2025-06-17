https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023425587.html
В Госдуме прокомментировали ситуацию с Карапетяном
В Госдуме прокомментировали ситуацию с Карапетяном - РИА Новости, 17.06.2025
В Госдуме прокомментировали ситуацию с Карапетяном
Происходящее в Армении является борьбой за президентское кресло, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T21:18:00+03:00
2025-06-17T21:18:00+03:00
2025-06-17T21:18:00+03:00
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самвел карапетян
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госдума рф
преследование карапетяна в армении
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Происходящее в Армении является борьбой за президентское кресло, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"), комментируя ситуацию с российским предпринимателем, президентом ГК "Ташир" Самвелом Карапетяном. "То, что происходит в Армении, это, конечно, борьба за президентское кресло", - сказал Гусев. Он отметил, что выборы в Армении пройдут через год, и это только начало разных событий, которые, по мнению политика, будут происходить не только в связи с церковью, с армянскими бизнесменами, "но и с вмешательством других стран, например, Британии и Франции". Ранее президент ГК "Ташир" Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023404239.html
https://ria.ru/20250617/zaharova-2023412886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, армянская апостольская церковь, госдума рф, преследование карапетяна в армении
Армения, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Госдума РФ, Преследование Карапетяна в Армении
В Госдуме прокомментировали ситуацию с Карапетяном
Депутат Гусев назвал происходящее в Армении борьбой за президентское кресло
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Происходящее в Армении является борьбой за президентское кресло, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"), комментируя ситуацию с российским предпринимателем, президентом ГК "Ташир" Самвелом Карапетяном.
«
"То, что происходит в Армении
, это, конечно, борьба за президентское кресло", - сказал Гусев.
Он отметил, что выборы в Армении пройдут через год, и это только начало разных событий, которые, по мнению политика, будут происходить не только в связи с церковью, с армянскими бизнесменами, "но и с вмешательством других стран, например, Британии и Франции".
Ранее президент ГК "Ташир" Карапетян
заявил о поддержке Армянской апостольской церкви
на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна
, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.