Рейтинг@Mail.ru
Карапетян прокомментировал обыски в его доме - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 17.06.2025 (обновлено: 21:39 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023421576.html
Карапетян прокомментировал обыски в его доме
Карапетян прокомментировал обыски в его доме - РИА Новости, 17.06.2025
Карапетян прокомментировал обыски в его доме
Президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян, который заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении, комментируя обыски в РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T20:46:00+03:00
2025-06-17T21:39:00+03:00
армения
самвел карапетян
преследование карапетяна в армении
россия
москва
никол пашинян
армянская апостольская церковь
ташир
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023406021_9:0:1901:1064_1920x0_80_0_0_1e1a12aaf7897847968d86ce50004f31.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян, который заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении, комментируя обыски в его доме, заявил RT, что руководство республики хотело его задержать, но люди "дали отпор".Ранее президент ГК "Ташир" Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что сотрудники спецназа МВД Армении проводят обыск в квартире Карапетяна."Хотели проводить маски-шоу и задержать меня, а люди, простые люди, которые собрались во дворе, дали отпор", - подчеркнул Карапетян.Президент ГК "Ташир" добавил, что перекрыта улица в Ереване, где находится его дом.Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*. Используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. 9 июня Пашинян объявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023414258.html
армения
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Комментарий племянника Самвела Карапетяна
Самвела Карапетяна его племянник Нарек
2025-06-17T20:46
true
PT0M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023406021_246:0:1665:1064_1920x0_80_0_0_6d2f0875e29a5eba994f9958fce898a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, самвел карапетян, преследование карапетяна в армении , россия, москва, никол пашинян, армянская апостольская церковь, ташир , мария захарова
Армения, Самвел Карапетян, Преследование Карапетяна в Армении , Россия, Москва, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, Ташир , Мария Захарова
Карапетян прокомментировал обыски в его доме

Карапетян заявил, что власти Армении хотели его задержать, но люди дали отпор

© SputnikКарен Карапетяна у дома брата
Карен Карапетяна у дома брата - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Sputnik
Карен Карапетяна у дома брата
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян, который заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении, комментируя обыски в его доме, заявил RT, что руководство республики хотело его задержать, но люди "дали отпор".
Ранее президент ГК "Ташир" Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что сотрудники спецназа МВД Армении проводят обыск в квартире Карапетяна.
«
"Хотели проводить маски-шоу и задержать меня, а люди, простые люди, которые собрались во дворе, дали отпор", - подчеркнул Карапетян.
Президент ГК "Ташир" добавил, что перекрыта улица в Ереване, где находится его дом.
Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*. Используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. 9 июня Пашинян объявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Карапетян пообещал бороться за святыни армянского народа
Вчера, 20:10
 
АрменияСамвел КарапетянПреследование Карапетяна в АрменииРоссияМоскваНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьТаширМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала