Карапетян прокомментировал обыски в его доме
Карапетян заявил, что власти Армении хотели его задержать, но люди дали отпор
© SputnikКарен Карапетяна у дома брата
© Sputnik
Карен Карапетяна у дома брата
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян, который заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении, комментируя обыски в его доме, заявил RT, что руководство республики хотело его задержать, но люди "дали отпор".
Ранее президент ГК "Ташир" Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что сотрудники спецназа МВД Армении проводят обыск в квартире Карапетяна.
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"Хотели проводить маски-шоу и задержать меня, а люди, простые люди, которые собрались во дворе, дали отпор", - подчеркнул Карапетян.
Президент ГК "Ташир" добавил, что перекрыта улица в Ереване, где находится его дом.
Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*. Используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. 9 июня Пашинян объявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.
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