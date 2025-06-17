https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023421576.html

Карапетян прокомментировал обыски в его доме

Карапетян прокомментировал обыски в его доме - РИА Новости, 17.06.2025

Карапетян прокомментировал обыски в его доме

Президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян, который заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении, комментируя обыски в РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T20:46:00+03:00

2025-06-17T20:46:00+03:00

2025-06-17T21:39:00+03:00

армения

самвел карапетян

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россия

москва

никол пашинян

армянская апостольская церковь

ташир

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян, который заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении, комментируя обыски в его доме, заявил RT, что руководство республики хотело его задержать, но люди "дали отпор".Ранее президент ГК "Ташир" Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что сотрудники спецназа МВД Армении проводят обыск в квартире Карапетяна."Хотели проводить маски-шоу и задержать меня, а люди, простые люди, которые собрались во дворе, дали отпор", - подчеркнул Карапетян.Президент ГК "Ташир" добавил, что перекрыта улица в Ереване, где находится его дом.Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*. Используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. 9 июня Пашинян объявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023414258.html

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Комментарий племянника Самвела Карапетяна Самвела Карапетяна его племянник Нарек 2025-06-17T20:46 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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