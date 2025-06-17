https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023417675.html

Армянская церковь призвала прекратить незаконные действия против Карапетяна

Армянская церковь призвала прекратить незаконные действия против Карапетяна - РИА Новости, 17.06.2025

Армянская церковь призвала прекратить незаконные действия против Карапетяна

Армянская апостольская церковь призвала власти Армении прекратить незаконные действия в отношении бизнесмена Самвела Карапетяна. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T20:24:00+03:00

2025-06-17T20:24:00+03:00

2025-06-17T21:57:00+03:00

религия

самвел карапетян

армения

преследование карапетяна в армении

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МОСКВА, 17 июня – РИА Новости. Армянская апостольская церковь призвала власти Армении прекратить незаконные действия в отношении бизнесмена Самвела Карапетяна."Стало известно, что сразу после выражения национальным благотворителем Самвелом Карапетяном поддержки Армянской Апостольской Церкви правоохранительные органы предприняли попытку его задержания... Мы решительно осуждаем это преследование, мотивированное явно политическими соображениями. Призываем власти Республики Армения немедленно прекратить незаконные действия", - говорится в заявлении первопрестольного Святого Эчмиадзина, опубликованном в Telegram-канале Армянской апостольской церкви в Москве.Брат крупного российского предпринимателя, президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна Карен Карапетян заявил, что опасается задержания бизнесмена в Ереване.Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах.Ранее президент ГК "Ташир" Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250617/zaharova-2023412886.html

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Группа людей у дома российского бизнесмена Карапетяна Люди у дома российского бизнесмена Карапетяна в Ереване по-прежнему не расходятся, сообщает корреспондент РИА Новости 2025-06-17T20:24 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

самвел карапетян, армения, преследование карапетяна в армении