У дома Карапетяна в Ереване собрались его сторонники
Сторонники Карапетяна, которому угрожают арестом, собралась у его дома в Ереване
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Группа сторонников президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, который заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении, собралась у его дома в Ереване, его брат Карен выразил готовность быть задержанным вместе с ним, сообщает Sputnik Армения.
Ранее президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Самвела Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней и будет оказывать необходимое содействие.
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"Его брат Карен демонстративно сел у дома, чтобы его задержали вместе с братом", - говорится в сообщении Sputnik.
Брат Карапетяна впоследствии рассказал журналистам, что ряд человек из собравшихся у дома были задержаны, речь идет о близких семьи. Он добавил, что задержанию подверглись более 45 человек.
Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*. Используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. 9 июня Пашинян объявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.
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