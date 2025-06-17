https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023414545.html

У дома Карапетяна в Ереване собрались его сторонники

У дома Карапетяна в Ереване собрались его сторонники - РИА Новости, 17.06.2025

У дома Карапетяна в Ереване собрались его сторонники

Группа сторонников президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, который заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T20:12:00+03:00

2025-06-17T20:12:00+03:00

2025-06-17T21:30:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Группа сторонников президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, который заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении, собралась у его дома в Ереване, его брат Карен выразил готовность быть задержанным вместе с ним, сообщает Sputnik Армения.Ранее президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Самвела Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней и будет оказывать необходимое содействие."Его брат Карен демонстративно сел у дома, чтобы его задержали вместе с братом", - говорится в сообщении Sputnik.Брат Карапетяна впоследствии рассказал журналистам, что ряд человек из собравшихся у дома были задержаны, речь идет о близких семьи. Он добавил, что задержанию подверглись более 45 человек.Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*. Используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. 9 июня Пашинян объявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250617/zaharova-2023412886.html

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Обстановка у дома Самвела Карапетяна Обстановка у дома Карапетяна остается напряженной, эвакуируют машины, сообщает Sputnik Армения 2025-06-17T20:12 true PT1M19S

Обстановка у дома Самвела Карапетяна Ситуация у дома Самвела Карапетяна 2025-06-17T20:12 true PT0M34S

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Наталья Макарова

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