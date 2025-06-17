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Карапетян пообещал бороться за святыни армянского народа

Карапетян пообещал бороться за святыни армянского народа - РИА Новости, 17.06.2025

Карапетян пообещал бороться за святыни армянского народа

Глава Группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, заявивший о поддержке Армянской церкви на фоне нападок властей Армении, пообещал бороться за святыни армянского... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T20:10:00+03:00

2025-06-17T20:10:00+03:00

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ташир

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ЕРЕВАН, 17 июн - РИА Новости. Глава Группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, заявивший о поддержке Армянской церкви на фоне нападок властей Армении, пообещал бороться за святыни армянского народа."Я буду бороться за святыни армянского народа изо всех сил, где бы я ни был, что бы ни случилось. Я не позволю, чтобы кто-либо в своих целях попирал наши святыни", - говорится в заявлении Карапетяна, распространенном пресс-службой ГК "Ташир".Ранее президент ГК "Ташир" Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах. Брат Самвела Карапетяна Карен Карапетян заявил, что опасается задержания бизнесмена в Ереване.Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.Группа "Ташир" Самвела Карапетяна владеет и управляет активами в строительной, девелоперской, промышленной отраслях, ритейле, ресторанном бизнесе, энергетике и финансовом секторе. Совокупный портфель активов группы в сфере недвижимости, по ее собственным данным, составляет около 2,5 миллиона квадратных метров. По информации на сайте группы, в настоящее время она владеет 34 торговыми центрами, в том числе 12 – в Москве (ТЦ "Рио", "Ереван Плаза", "Райкин Плаза", Family room, "Европарк" и другие).*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Обстановка у дома Самвела Карапетяна Обстановка у дома Карапетяна остается напряженной, эвакуируют машины, сообщает Sputnik Армения 2025-06-17T20:10 true PT1M19S

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