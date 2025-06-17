https://ria.ru/20250617/karapetjan-2023432676.html

Карапетян заявил, что новых попыток задержать его в Ереване не было

Карапетян заявил, что новых попыток задержать его в Ереване не было - РИА Новости, 17.06.2025

Карапетян заявил, что новых попыток задержать его в Ереване не было

Президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян, который заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении, сообщил RT, что... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T22:37:00+03:00

2025-06-17T22:37:00+03:00

2025-06-17T22:37:00+03:00

армения

ереван

россия

самвел карапетян

никол пашинян

мария захарова

армянская апостольская церковь

ташир

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян, который заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении, сообщил RT, что новых попыток задержать его в Ереване не было. Ранее российский бизнесмен заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что сотрудники спецназа МВД Армении проводят обыск в квартире Карапетяна. "Пока ничего, пока так же", - сообщил Карапетян, отвечая на вопрос журналиста RT о том, не было ли новых попыток со стороны силовиков задержать его. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Карапетян был задержан в Ереване. В пресс-службе ГК "Ташир" РИА Недвижимости сообщили о том, что сотрудники правоохранительных органов Армении не задерживали Карапетяна. Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023429991.html

https://ria.ru/20250617/karapetyan-2023404239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, ереван, россия, самвел карапетян, никол пашинян, мария захарова, армянская апостольская церковь, ташир , преследование карапетяна в армении