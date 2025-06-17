Карапетян заявил, что новых попыток задержать его в Ереване не было
Глава ГК "Ташир" Карапетян: новых попыток задержания в Ереване не было
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян, который заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении, сообщил RT, что новых попыток задержать его в Ереване не было.
Ранее российский бизнесмен заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что сотрудники спецназа МВД Армении проводят обыск в квартире Карапетяна.
«
"Пока ничего, пока так же", - сообщил Карапетян, отвечая на вопрос журналиста RT о том, не было ли новых попыток со стороны силовиков задержать его.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Карапетян был задержан в Ереване. В пресс-службе ГК "Ташир" РИА Недвижимости сообщили о том, что сотрудники правоохранительных органов Армении не задерживали Карапетяна.
Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.