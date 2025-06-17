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Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России - РИА Новости, 17.06.2025
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19:36 17.06.2025 (обновлено: 19:47 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/kallas-2023410011.html
Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России
Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России - РИА Новости, 17.06.2025
Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России
План Еврокомиссии по отказу от российского газа "перекрывает кран навсегда", написала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в соцсети X. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T19:36:00+03:00
2025-06-17T19:47:00+03:00
россия
европа
венгрия
кайя каллас
петер сийярто
еврокомиссия
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. План Еврокомиссии по отказу от российского газа "перекрывает кран навсегда", написала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в соцсети X."Сегодня мы изложили наше предложение о запрете импорта российского газа к концу 2027 года. Европа уже существенно сократила свою зависимость. Теперь мы перекрываем кран навсегда. Россия больше не сможет использовать энергетику как оружие против нас", — утверждает она.Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен во вторник представил предложения Еврокомиссии по полному отказу к концу 2027 года от топлива из России, включая природный газ и СПГ. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят заключать уже с конца 2025 года.Накануне Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК по отказу от российской энергии уже в июне. По мнению главы венгерского МИД Петера Сийярто, Брюссель все равно намерен реализовать инициативу, поскольку он "лег под Киев". Но Будапешт и Братислава пытаются этому помешать, подчеркнул он.Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Москвы углеводородов, заявляли ранее власти России, — он попадет в новую зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250617/ek-2023362487.html
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россия, европа, венгрия, кайя каллас, петер сийярто, еврокомиссия, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Европа, Венгрия, Кайя Каллас, Петер Сийярто, Еврокомиссия, В мире, Санкции в отношении России
Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России

Каллас: Европа навсегда перекроет кран российскому газу

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. План Еврокомиссии по отказу от российского газа "перекрывает кран навсегда", написала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в соцсети X.
"Сегодня мы изложили наше предложение о запрете импорта российского газа к концу 2027 года. Европа уже существенно сократила свою зависимость. Теперь мы перекрываем кран навсегда. Россия больше не сможет использовать энергетику как оружие против нас", — утверждает она.
Флаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
ЕК предложила странам ЕС отказаться от российского топлива для АЭС
Вчера, 16:33
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен во вторник представил предложения Еврокомиссии по полному отказу к концу 2027 года от топлива из России, включая природный газ и СПГ. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят заключать уже с конца 2025 года.
Накануне Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК по отказу от российской энергии уже в июне. По мнению главы венгерского МИД Петера Сийярто, Брюссель все равно намерен реализовать инициативу, поскольку он "лег под Киев". Но Будапешт и Братислава пытаются этому помешать, подчеркнул он.
Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Москвы углеводородов, заявляли ранее власти России, — он попадет в новую зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают и будут покупать российские нефть и газ.
Пламя газа и символ Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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Вчера, 09:42
 
РоссияЕвропаВенгрияКайя КалласПетер СийяртоЕврокомиссияВ миреСанкции в отношении России
 
 
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