https://ria.ru/20250617/kallas-2023410011.html

Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России

Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России - РИА Новости, 17.06.2025

Каллас выступила с дерзким заявлением в адрес России

План Еврокомиссии по отказу от российского газа "перекрывает кран навсегда", написала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в соцсети X. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T19:36:00+03:00

2025-06-17T19:36:00+03:00

2025-06-17T19:47:00+03:00

россия

европа

венгрия

кайя каллас

петер сийярто

еврокомиссия

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. План Еврокомиссии по отказу от российского газа "перекрывает кран навсегда", написала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в соцсети X."Сегодня мы изложили наше предложение о запрете импорта российского газа к концу 2027 года. Европа уже существенно сократила свою зависимость. Теперь мы перекрываем кран навсегда. Россия больше не сможет использовать энергетику как оружие против нас", — утверждает она.Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен во вторник представил предложения Еврокомиссии по полному отказу к концу 2027 года от топлива из России, включая природный газ и СПГ. Ожидается, что новые контракты на поставку запретят заключать уже с конца 2025 года.Накануне Венгрия и Словакия наложили вето на план ЕК по отказу от российской энергии уже в июне. По мнению главы венгерского МИД Петера Сийярто, Брюссель все равно намерен реализовать инициативу, поскольку он "лег под Киев". Но Будапешт и Братислава пытаются этому помешать, подчеркнул он.Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у Москвы углеводородов, заявляли ранее власти России, — он попадет в новую зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20250617/ek-2023362487.html

https://ria.ru/20250617/avstrija-2023264449.html

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россия, европа, венгрия, кайя каллас, петер сийярто, еврокомиссия, в мире, санкции в отношении россии