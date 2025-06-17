https://ria.ru/20250617/kalashnikov-2023237848.html
Обвиняемый в хищении у "Калашникова" возместил ущерб
Обвиняемый в хищении у "Калашникова" возместил ущерб - РИА Новости, 17.06.2025
Обвиняемый в хищении у "Калашникова" возместил ущерб
Генеральный директор ООО "Интертехника" Алексей Морохов, обвиняемый в хищении у АО "Концерн "Калашников", возместил причиненный вред, сказано в материалах дела, РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T03:01:00+03:00
2025-06-17T03:01:00+03:00
2025-06-17T06:19:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Генеральный директор ООО "Интертехника" Алексей Морохов, обвиняемый в хищении у АО "Концерн "Калашников", возместил причиненный вред, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Морохов возместил причиненный ущерб", — сказано в документах. Обвиняемый также заключил со следствие соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал показания об обстоятельствах дела и изобличил соучастников. Тем не менее, суд оставил его в СИЗО, отказавшись перевести под домашний арест. В начале декабря пресс-служба судов региона сообщала о заключении под стражу генерального директора ООО "Ивановские ковши", обвиняемого в хищении денег АО "Концерн "Калашников" при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа. По версии органов предварительного расследования, "Интертехника" поставила в концерн "Калашников" полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, заведомо зная об их несоответствии техническим требованиям. Как уточняется в сообщении, арестованный ранее гендиректор ООО "Ивановские ковши" является одновременно одним из учредителей ООО "Интертехника". По данным открытых источников, руководителем ООО "Ивановские ковши" и учредителем ООО "Интертехника" является Алексей Морохов. Еще один учредитель и руководитель "Интертехники" - Алексей Леденев, являющийся также учредителем ООО "Дзюдо СО звездами". Как указано в Telegram-канале Леденева, он — обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо, вегетарианец, марафонец, писатель и победитель телевизионного проекта "Танцы со звездами".
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происшествия, россия
Обвиняемый в хищении у "Калашникова" возместил ущерб
Обвиняемый в хищении у "Калашникова" Морохов возместил причиненный ущерб
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Генеральный директор ООО "Интертехника" Алексей Морохов, обвиняемый в хищении у АО "Концерн "Калашников", возместил причиненный вред, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Морохов возместил причиненный ущерб", — сказано в документах.
Обвиняемый также заключил со следствие соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал показания об обстоятельствах дела и изобличил соучастников.
Тем не менее, суд оставил его в СИЗО, отказавшись перевести под домашний арест.
В начале декабря пресс-служба судов региона сообщала о заключении под стражу генерального директора ООО "Ивановские ковши", обвиняемого в хищении денег АО "Концерн "Калашников" при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа. По версии органов предварительного расследования, "Интертехника" поставила в концерн "Калашников" полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, заведомо зная об их несоответствии техническим требованиям.
Как уточняется в сообщении, арестованный ранее гендиректор ООО "Ивановские ковши" является одновременно одним из учредителей ООО "Интертехника".
По данным открытых источников, руководителем ООО "Ивановские ковши" и учредителем ООО "Интертехника" является Алексей Морохов. Еще один учредитель и руководитель "Интертехники" - Алексей Леденев, являющийся также учредителем ООО "Дзюдо СО звездами". Как указано в Telegram-канале Леденева, он — обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России
по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо, вегетарианец, марафонец, писатель и победитель телевизионного проекта "Танцы со звездами".