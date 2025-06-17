https://ria.ru/20250617/kalashnikov-2023237848.html

Обвиняемый в хищении у "Калашникова" возместил ущерб

Обвиняемый в хищении у "Калашникова" возместил ущерб - РИА Новости, 17.06.2025

Обвиняемый в хищении у "Калашникова" возместил ущерб

Генеральный директор ООО "Интертехника" Алексей Морохов, обвиняемый в хищении у АО "Концерн "Калашников", возместил причиненный вред, сказано в материалах дела, РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T03:01:00+03:00

2025-06-17T03:01:00+03:00

2025-06-17T06:19:00+03:00

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Генеральный директор ООО "Интертехника" Алексей Морохов, обвиняемый в хищении у АО "Концерн "Калашников", возместил причиненный вред, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Морохов возместил причиненный ущерб", — сказано в документах. Обвиняемый также заключил со следствие соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал показания об обстоятельствах дела и изобличил соучастников. Тем не менее, суд оставил его в СИЗО, отказавшись перевести под домашний арест. В начале декабря пресс-служба судов региона сообщала о заключении под стражу генерального директора ООО "Ивановские ковши", обвиняемого в хищении денег АО "Концерн "Калашников" при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа. По версии органов предварительного расследования, "Интертехника" поставила в концерн "Калашников" полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, заведомо зная об их несоответствии техническим требованиям. Как уточняется в сообщении, арестованный ранее гендиректор ООО "Ивановские ковши" является одновременно одним из учредителей ООО "Интертехника". По данным открытых источников, руководителем ООО "Ивановские ковши" и учредителем ООО "Интертехника" является Алексей Морохов. Еще один учредитель и руководитель "Интертехники" - Алексей Леденев, являющийся также учредителем ООО "Дзюдо СО звездами". Как указано в Telegram-канале Леденева, он — обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо, вегетарианец, марафонец, писатель и победитель телевизионного проекта "Танцы со звездами".

https://ria.ru/20250611/zaderzhanie-2022258507.html

https://ria.ru/20250403/ledenev-2009082008.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия