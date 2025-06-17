https://ria.ru/20250617/izrail-2023436943.html

Израиль не обращался к Великобритании за помощью в конфликте с Ираном

Израиль не обращался к Великобритании за помощью в конфликте с Ираном - РИА Новости, 17.06.2025

Израиль не обращался к Великобритании за помощью в конфликте с Ираном

Израиль не обращался к Великобритании за помощью в конфликте с Ираном, заявила израильский посол в Лондоне Ципи Хотовели. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T23:14:00+03:00

2025-06-17T23:14:00+03:00

2025-06-17T23:14:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Израиль не обращался к Великобритании за помощью в конфликте с Ираном, заявила израильский посол в Лондоне Ципи Хотовели. "Мы не просили их помощи. Мы союзники в разведывательном сотрудничестве. Мы многое делаем вместе. Но в вопросе безопасности Великобритания не участвует", - заявила Хотовели в интервью британской радиостанции LBC. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/tsentr-2023289123.html

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в мире, иран, израиль, великобритания, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте