Бывший посол Британии объяснил удар предательством
Экс-посол Британии Мюррей: Израиль ударил по ИРИ, чтобы сорвать переговоры с США
© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Израильский удар по Ирану стал актом преднамеренного срыва дипломатических усилий и грубым нарушением международного права, заявил во вторник РИА Новости бывший посол Великобритании в Узбекистане и правозащитник Крейг Мюррей.
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"Наносить удар в момент, когда идут мирные переговоры, - это, безусловно, крайний акт предательства. Это незаконно. Насколько я помню, шестой протокол к Женевской конвенции запрещает подобные действия. Атаки на ядерные объекты сами по себе являются нарушением международного права, и ссылка на цель делает их не менее, а скорее более незаконными", - сказал агентству отставной британский дипломат.
По словам Мюррея, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сознательно использует военную эскалацию в политических целях, в том числе, чтобы отсрочить судебные процессы.
"Он (Нетаньяху - ред.) использует войну ради политического выживания, и чтобы оттянуть судебные процессы, которые могут привести его за решетку", - подчеркнул бывший посол.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.