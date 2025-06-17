Рейтинг@Mail.ru
Бывший посол Британии объяснил удар предательством - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/izrail-2023418932.html
Бывший посол Британии объяснил удар предательством
Бывший посол Британии объяснил удар предательством - РИА Новости, 17.06.2025
Бывший посол Британии объяснил удар предательством
Израильский удар по Ирану стал актом преднамеренного срыва дипломатических усилий и грубым нарушением международного права, заявил во вторник РИА Новости бывший РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T20:28:00+03:00
2025-06-17T20:28:00+03:00
в мире
иран
израиль
оман
крейг мюррей
биньямин нетаньяху
аббас аракчи
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980224963_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_f821fd72245572fcbaf8c0ccd5dab111.jpg
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Израильский удар по Ирану стал актом преднамеренного срыва дипломатических усилий и грубым нарушением международного права, заявил во вторник РИА Новости бывший посол Великобритании в Узбекистане и правозащитник Крейг Мюррей. "Наносить удар в момент, когда идут мирные переговоры, - это, безусловно, крайний акт предательства. Это незаконно. Насколько я помню, шестой протокол к Женевской конвенции запрещает подобные действия. Атаки на ядерные объекты сами по себе являются нарушением международного права, и ссылка на цель делает их не менее, а скорее более незаконными", - сказал агентству отставной британский дипломат. По словам Мюррея, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сознательно использует военную эскалацию в политических целях, в том числе, чтобы отсрочить судебные процессы. "Он (Нетаньяху - ред.) использует войну ради политического выживания, и чтобы оттянуть судебные процессы, которые могут привести его за решетку", - подчеркнул бывший посол. Собеседник агентства также напомнил, что атаки на Иран происходят на фоне "геноцида в Газе" и регулярных ударов Израиля по территории Ливана, Сирии и Ирака. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
https://ria.ru/20250617/iran-2023409079.html
https://ria.ru/20250617/iran-2023416030.html
иран
израиль
оман
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980224963_96:0:953:643_1920x0_80_0_0_dde01e1bf9ca4634a12245711754c70a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, оман, крейг мюррей, биньямин нетаньяху, аббас аракчи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Оман, Крейг Мюррей, Биньямин Нетаньяху, Аббас Аракчи, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Бывший посол Британии объяснил удар предательством

Экс-посол Британии Мюррей: Израиль ударил по ИРИ, чтобы сорвать переговоры с США

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Израильский удар по Ирану стал актом преднамеренного срыва дипломатических усилий и грубым нарушением международного права, заявил во вторник РИА Новости бывший посол Великобритании в Узбекистане и правозащитник Крейг Мюррей.
«
"Наносить удар в момент, когда идут мирные переговоры, - это, безусловно, крайний акт предательства. Это незаконно. Насколько я помню, шестой протокол к Женевской конвенции запрещает подобные действия. Атаки на ядерные объекты сами по себе являются нарушением международного права, и ссылка на цель делает их не менее, а скорее более незаконными", - сказал агентству отставной британский дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном
Вчера, 08:00
По словам Мюррея, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сознательно использует военную эскалацию в политических целях, в том числе, чтобы отсрочить судебные процессы.
"Он (Нетаньяху - ред.) использует войну ради политического выживания, и чтобы оттянуть судебные процессы, которые могут привести его за решетку", - подчеркнул бывший посол.
Собеседник агентства также напомнил, что атаки на Иран происходят на фоне "геноцида в Газе" и регулярных ударов Израиля по территории Ливана, Сирии и Ирака.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции
Вчера, 19:26
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Источник заявил о неожиданных для Израиля козырях в рукаве Ирана
Вчера, 20:19
 
В миреИранИзраильОманКрейг МюррейБиньямин НетаньяхуАббас АракчиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала