https://ria.ru/20250617/izrail-2023418932.html

Бывший посол Британии объяснил удар предательством

Бывший посол Британии объяснил удар предательством - РИА Новости, 17.06.2025

Бывший посол Британии объяснил удар предательством

Израильский удар по Ирану стал актом преднамеренного срыва дипломатических усилий и грубым нарушением международного права, заявил во вторник РИА Новости бывший РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T20:28:00+03:00

2025-06-17T20:28:00+03:00

2025-06-17T20:28:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Израильский удар по Ирану стал актом преднамеренного срыва дипломатических усилий и грубым нарушением международного права, заявил во вторник РИА Новости бывший посол Великобритании в Узбекистане и правозащитник Крейг Мюррей. "Наносить удар в момент, когда идут мирные переговоры, - это, безусловно, крайний акт предательства. Это незаконно. Насколько я помню, шестой протокол к Женевской конвенции запрещает подобные действия. Атаки на ядерные объекты сами по себе являются нарушением международного права, и ссылка на цель делает их не менее, а скорее более незаконными", - сказал агентству отставной британский дипломат. По словам Мюррея, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сознательно использует военную эскалацию в политических целях, в том числе, чтобы отсрочить судебные процессы. "Он (Нетаньяху - ред.) использует войну ради политического выживания, и чтобы оттянуть судебные процессы, которые могут привести его за решетку", - подчеркнул бывший посол. Собеседник агентства также напомнил, что атаки на Иран происходят на фоне "геноцида в Газе" и регулярных ударов Израиля по территории Ливана, Сирии и Ирака. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения Ираном урана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

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https://ria.ru/20250617/iran-2023416030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, израиль, оман, крейг мюррей, биньямин нетаньяху, аббас аракчи, война израиля и ирана: последние новости о конфликте