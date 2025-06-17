Рейтинг@Mail.ru
В Швейцарии назвали атаку Израиля на иранское СМИ военным преступлением - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/izrail-2023395814.html
В Швейцарии назвали атаку Израиля на иранское СМИ военным преступлением
В Швейцарии назвали атаку Израиля на иранское СМИ военным преступлением - РИА Новости, 17.06.2025
В Швейцарии назвали атаку Израиля на иранское СМИ военным преступлением
Атака Израиля на здание иранской гостелерадиокомпании IRIB ("Голос Исламской Республики Иран") может быть приравнена к военному преступлению, заявил во вторник... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T18:19:00+03:00
2025-06-17T18:19:00+03:00
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980224985_0:274:844:748_1920x0_80_0_0_def59a251c2367e478cb8760ca359338.jpg
ЖЕНЕВА, 17 июн – РИА Новости. Атака Израиля на здание иранской гостелерадиокомпании IRIB ("Голос Исламской Республики Иран") может быть приравнена к военному преступлению, заявил во вторник глава швейцарской неправительственной организации Press Emblem Campaign (PEC) Блез Лампан. Ранее агентство Fars сообщило, что три сотрудника гостелерадиокомпании погибли в результате удара Израиля. "PEC напоминает всем воюющим сторонам, что объекты СМИ являются гражданскими объектами, которые не должны становиться целями нападений, независимо от того, к какому лагерю принадлежит это СМИ. Такая намеренная атака может быть приравнена к военному преступлению", - приводятся слова Лампана в пресс-релизе на сайте организации. В PEC выразили обеспокоенность произошедшим и указали, что нападение на СМИ не имеет оправданий ни в одном конфликте. Ранее гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что 16 июня подверглась атаке Израиля. Момент израильского удара по офису гостелерадиокомпании в Тегеране попал в прямой эфир новостного канала. После этого в эфире начались помехи и подвисала картинка. Как заявил сам вещатель, по его зданию пришлось не менее четырех попаданий. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/smi-2023231362.html
https://ria.ru/20250616/iran-2023196605.html
израиль
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1a/1980224985_0:195:844:827_1920x0_80_0_0_0f49d43f34912a213a7cb5f126a94438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Швейцарии назвали атаку Израиля на иранское СМИ военным преступлением

Глава НПО Лампан назвал атаку Израиля на иранское СМИ военным преступлением

© Фото : соцсетиВзрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : соцсети
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 17 июн – РИА Новости. Атака Израиля на здание иранской гостелерадиокомпании IRIB ("Голос Исламской Республики Иран") может быть приравнена к военному преступлению, заявил во вторник глава швейцарской неправительственной организации Press Emblem Campaign (PEC) Блез Лампан.
Ранее агентство Fars сообщило, что три сотрудника гостелерадиокомпании погибли в результате удара Израиля.
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Cотрудница ГосТВ Ирана погибла при ударе Израиля
01:05
"PEC напоминает всем воюющим сторонам, что объекты СМИ являются гражданскими объектами, которые не должны становиться целями нападений, независимо от того, к какому лагерю принадлежит это СМИ. Такая намеренная атака может быть приравнена к военному преступлению", - приводятся слова Лампана в пресс-релизе на сайте организации.
В PEC выразили обеспокоенность произошедшим и указали, что нападение на СМИ не имеет оправданий ни в одном конфликте.
Ранее гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что 16 июня подверглась атаке Израиля. Момент израильского удара по офису гостелерадиокомпании в Тегеране попал в прямой эфир новостного канала. После этого в эфире начались помехи и подвисала картинка. Как заявил сам вещатель, по его зданию пришлось не менее четырех попаданий.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Горящий офис компании, подвергшейся, по ее заявлению, израильскому удару - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Не менее четырех ударов пришлось по зданию гостелерадиокомпании Ирана
Вчера, 19:34
 
В миреИзраильИранТегеран (город)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала