https://ria.ru/20250617/izrail-2023395814.html

В Швейцарии назвали атаку Израиля на иранское СМИ военным преступлением

В Швейцарии назвали атаку Израиля на иранское СМИ военным преступлением - РИА Новости, 17.06.2025

В Швейцарии назвали атаку Израиля на иранское СМИ военным преступлением

Атака Израиля на здание иранской гостелерадиокомпании IRIB ("Голос Исламской Республики Иран") может быть приравнена к военному преступлению, заявил во вторник... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T18:19:00+03:00

2025-06-17T18:19:00+03:00

2025-06-17T18:19:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ЖЕНЕВА, 17 июн – РИА Новости. Атака Израиля на здание иранской гостелерадиокомпании IRIB ("Голос Исламской Республики Иран") может быть приравнена к военному преступлению, заявил во вторник глава швейцарской неправительственной организации Press Emblem Campaign (PEC) Блез Лампан. Ранее агентство Fars сообщило, что три сотрудника гостелерадиокомпании погибли в результате удара Израиля. "PEC напоминает всем воюющим сторонам, что объекты СМИ являются гражданскими объектами, которые не должны становиться целями нападений, независимо от того, к какому лагерю принадлежит это СМИ. Такая намеренная атака может быть приравнена к военному преступлению", - приводятся слова Лампана в пресс-релизе на сайте организации. В PEC выразили обеспокоенность произошедшим и указали, что нападение на СМИ не имеет оправданий ни в одном конфликте. Ранее гостелерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что 16 июня подверглась атаке Израиля. Момент израильского удара по офису гостелерадиокомпании в Тегеране попал в прямой эфир новостного канала. После этого в эфире начались помехи и подвисала картинка. Как заявил сам вещатель, по его зданию пришлось не менее четырех попаданий. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/smi-2023231362.html

https://ria.ru/20250616/iran-2023196605.html

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в мире, израиль, иран, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте