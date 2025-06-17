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ЦАХАЛ заявила, что перехватила большинство иранских ракет во вторник

ЦАХАЛ заявила, что перехватила большинство иранских ракет во вторник - РИА Новости, 17.06.2025

ЦАХАЛ заявила, что перехватила большинство иранских ракет во вторник

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила большинство ракет, которые запустил Иран во вторник вечером, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:53:00+03:00

2025-06-17T17:53:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила большинство ракет, которые запустил Иран во вторник вечером, сообщила пресс-служба армии.Во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что зафиксировала запуск ракет о стороны Ирана, в связи с чем служба командования тылом советовала населению находиться вблизи защищенных убежищ."За последний час из Ирана было выпущено несколько ракет в сторону Государства Израиль. Большинство из них были перехвачены", - говорится в сообщении пресс-службы.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Минздрав Ирана сообщал о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали рассказал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, казем джалали, иран, израиль, тегеран (город)