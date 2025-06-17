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ЦАХАЛ заявила о серии ударов по пусковым установкам в Иране

ЦАХАЛ заявила о серии ударов по пусковым установкам в Иране - РИА Новости, 17.06.2025

ЦАХАЛ заявила о серии ударов по пусковым установкам в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию ударов по пусковым установкам ракет класса "земля-земля" на западе Ирана, сообщила во вторник пресс-служба армии. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T16:43:00+03:00

2025-06-17T16:43:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию ударов по пусковым установкам ракет класса "земля-земля" на западе Ирана, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Некоторое время назад израильские ВВС завершили серию ударов в западном Иране. В ходе атаки было уничтожены несколько объектов и десятки пусковых установок ракет класса "земля-земля", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что ранее во вторник ВВС Израиля нанесли удары по пусковым установкам класса "земля-воздух", а также по радарам обнаружения также на западе Ирана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте