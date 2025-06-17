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Израиль и Иран не ведут переговоры, заявил министр обороны Кац
Израиль и Иран не ведут переговоры, заявил министр обороны Кац - РИА Новости, 17.06.2025
Израиль и Иран не ведут переговоры, заявил министр обороны Кац
Израиль не ведет никаких переговоров по урегулированию конфликта с Ираном, заявил во вторник министр обороны страны Исраэль Кац. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T16:24:00+03:00
2025-06-17T16:24:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Израиль не ведет никаких переговоров по урегулированию конфликта с Ираном, заявил во вторник министр обороны страны Исраэль Кац. "Мы не ведем никаких переговоров, мы не допустим, чтобы израильским гражданам был причинен вред", - заявил Кац, слова которого приводит портал Ynet. Министр также прокомментировал потенциальную возможность вовлечения США в военный конфликт с Ираном. "США - это наш большой друг. Они сейчас помогают нам защищаться от некоторых атак, мы благодарны им за это. Решения президента США - это решения США, и мы будем уважать каждое решение и будем благодарны за любую помощь", - отметил Кац.
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в мире, иран, израиль, исраэль кац, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Исраэль Кац, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Израиль и Иран не ведут переговоры, заявил министр обороны Кац
Министр обороны Кац: Израиль не ведет переговоров с Ираном