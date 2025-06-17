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ЦАХАЛ заявила об уничтожении подземного комплекса ХАМАС на юге Газы
ЦАХАЛ заявила об уничтожении подземного комплекса ХАМАС на юге Газы - РИА Новости, 17.06.2025
ЦАХАЛ заявила об уничтожении подземного комплекса ХАМАС на юге Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала подземный комплекс палестинского движения ХАМАС, расположенный под больницей в Хан-Юнисе на юге сектора Газа,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T11:27:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала подземный комплекс палестинского движения ХАМАС, расположенный под больницей в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Силы бригады "Голани" и подразделения "Яхалом" (инженерные войска - ред.) уничтожили подземный комплекс террористической организации ХАМАС под Европейской больницей", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что именно в этом комплексе было обнаружено тело бывшего главы военного крыла ХАМАС Мухаммеда Синвара, ликвидированного ЦАХАЛ в мае 2025 года. Уточняется, что для уничтожения туннеля использовалось примерно 250 кубометрами бетона, которые привезли десятки грузовиков и бетономешалок. Мухаммед Синвар был братом бывшего лидера организации Яхьи Синвара, убитого израильскими силами в октябре 2024 года на юге сектора. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось еще 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе.
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в мире, израиль, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, ХАМАС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Палестина, Сектор Газа
ЦАХАЛ заявила об уничтожении подземного комплекса ХАМАС на юге Газы
ЦАХАЛ заявила о ликвидации подземного комплекса ХАМАС на юге сектора Газа