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Израиль заявил о ликвидации начальника генштаба иранских ВС - РИА Новости, 17.06.2025
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09:14 17.06.2025 (обновлено: 10:25 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/izrail-2023262513.html
Израиль заявил о ликвидации начальника генштаба иранских ВС
Израиль заявил о ликвидации начальника генштаба иранских ВС - РИА Новости, 17.06.2025
Израиль заявил о ликвидации начальника генштаба иранских ВС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночных авиаударов по Ирану был ликвидирован новый начальник Генштаба иранских вооруженных сил Али Шадмани,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T09:14:00+03:00
2025-06-17T10:25:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночных авиаударов по Ирану был ликвидирован новый начальник Генштаба иранских вооруженных сил Али Шадмани, назначенный несколько дней назад после ликвидации его предшественника."После получения точных разведывательных данных и внезапной возможности ночью истребители ВВС атаковали штаб-квартиру в самом центре Тегерана и ликвидировали начальника Генштаба вооруженных сил Ирана Али Шадмани, который был самым высокопоставленным военным командиром и наиболее приближенным к иранскому лидеру Али Хаменеи", - говорится в сообщении.Отмечается, что он был назначен на должность несколько дней назад, после ликвидации предыдущего начальника Генштаба.
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в мире, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран
В мире, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран
Израиль заявил о ликвидации начальника генштаба иранских ВС

Израиль заявил о ликвидации начальника генштаба иранских ВС Али Шадмани

© Фото : Tasnim News AgencyАли Шадмани
Али Шадмани - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : Tasnim News Agency
Али Шадмани. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночных авиаударов по Ирану был ликвидирован новый начальник Генштаба иранских вооруженных сил Али Шадмани, назначенный несколько дней назад после ликвидации его предшественника.
"После получения точных разведывательных данных и внезапной возможности ночью истребители ВВС атаковали штаб-квартиру в самом центре Тегерана и ликвидировали начальника Генштаба вооруженных сил Ирана Али Шадмани, который был самым высокопоставленным военным командиром и наиболее приближенным к иранскому лидеру Али Хаменеи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он был назначен на должность несколько дней назад, после ликвидации предыдущего начальника Генштаба.
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