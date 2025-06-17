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Израиль заявил о ликвидации начальника генштаба иранских ВС

Израиль заявил о ликвидации начальника генштаба иранских ВС - РИА Новости, 17.06.2025

Израиль заявил о ликвидации начальника генштаба иранских ВС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночных авиаударов по Ирану был ликвидирован новый начальник Генштаба иранских вооруженных сил Али Шадмани,... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T09:14:00+03:00

2025-06-17T09:14:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночных авиаударов по Ирану был ликвидирован новый начальник Генштаба иранских вооруженных сил Али Шадмани, назначенный несколько дней назад после ликвидации его предшественника."После получения точных разведывательных данных и внезапной возможности ночью истребители ВВС атаковали штаб-квартиру в самом центре Тегерана и ликвидировали начальника Генштаба вооруженных сил Ирана Али Шадмани, который был самым высокопоставленным военным командиром и наиболее приближенным к иранскому лидеру Али Хаменеи", - говорится в сообщении.Отмечается, что он был назначен на должность несколько дней назад, после ликвидации предыдущего начальника Генштаба.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран