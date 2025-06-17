https://ria.ru/20250617/izrail-2023262513.html
Израиль заявил о ликвидации начальника генштаба иранских ВС
Израиль заявил о ликвидации начальника генштаба иранских ВС - РИА Новости, 17.06.2025
Израиль заявил о ликвидации начальника генштаба иранских ВС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночных авиаударов по Ирану был ликвидирован новый начальник Генштаба иранских вооруженных сил Али Шадмани,... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T09:14:00+03:00
2025-06-17T09:14:00+03:00
2025-06-17T10:25:00+03:00
в мире
израиль
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023276002_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_082671aac865253f715aa101f1f9f4a8.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе ночных авиаударов по Ирану был ликвидирован новый начальник Генштаба иранских вооруженных сил Али Шадмани, назначенный несколько дней назад после ликвидации его предшественника."После получения точных разведывательных данных и внезапной возможности ночью истребители ВВС атаковали штаб-квартиру в самом центре Тегерана и ликвидировали начальника Генштаба вооруженных сил Ирана Али Шадмани, который был самым высокопоставленным военным командиром и наиболее приближенным к иранскому лидеру Али Хаменеи", - говорится в сообщении.Отмечается, что он был назначен на должность несколько дней назад, после ликвидации предыдущего начальника Генштаба.
https://ria.ru/20250617/prioritety-2023185259.html
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023276002_5:0:748:557_1920x0_80_0_0_86e33ba5522a2fecbc6c90891e90b58c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран
В мире, Израиль, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Иран
Израиль заявил о ликвидации начальника генштаба иранских ВС
Израиль заявил о ликвидации начальника генштаба иранских ВС Али Шадмани