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Израиль заявил о ночных масштабных ударах по военным объектам в Иране

Израиль заявил о ночных масштабных ударах по военным объектам в Иране - РИА Новости, 17.06.2025

Израиль заявил о ночных масштабных ударах по военным объектам в Иране

Армия обороны Израиля сообщила, что ночью ВВС страны нанесли несколько масштабных ударов по военным объектам в Иране. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T08:04:00+03:00

2025-06-17T08:04:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что ночью ВВС страны нанесли несколько масштабных ударов по военным объектам в Иране."Ночью ВВС Израиля нанесли несколько масштабных ударов по военным объектам иранского режима на западе Ирана. В ходе ударов были поражены десятки складов ракет класса "земля-земля" и пусковой инфрастуктуры. Кроме того, на западе Ирана нанесены удары по пусковым установкам ракет класса "земля-воздух" и местам хранения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в публикации в Telegram-канале армии.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения с жертвами среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и не менее 1,8 тысячи пострадавших.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

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Армия Израиля сообщила о масштабных ударах по военным объектам в Иране Армия Израиля сообщила, что ночью ВВС нанесли несколько масштабных ударов по военным объектам в Иране. 2025-06-17T08:04 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте