ЦАХАЛ заявила о повторном запуске ракет из Ирана
ЦАХАЛ заявила о повторном запуске ракет из Ирана, ведется перехват
© AP Photo / Ohad ZwigenbergРабота ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о новом запуске ракет из Ирана, сообщив, что ведется их перехват.
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"Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты. Оборонительные системы работают на перехват угрозы", — говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Telegram-канале.
Позднее армия сообщила, что на севере Израиля включены сигналы воздушной тревоги, признав, что защита страны "негерметична".
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемым.