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ЦАХАЛ заявила о повторном запуске ракет из Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
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04:39 17.06.2025 (обновлено: 04:50 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/izrail-2023243830.html
ЦАХАЛ заявила о повторном запуске ракет из Ирана
ЦАХАЛ заявила о повторном запуске ракет из Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
ЦАХАЛ заявила о повторном запуске ракет из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о новом запуске ракет из Ирана, сообщив, что ведется их перехват. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T04:39:00+03:00
2025-06-17T04:50:00+03:00
в мире
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тегеран (город)
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о новом запуске ракет из Ирана, сообщив, что ведется их перехват."Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты. Оборонительные системы работают на перехват угрозы", — говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Telegram-канале.Позднее армия сообщила, что на севере Израиля включены сигналы воздушной тревоги, признав, что защита страны "негерметична".Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250617/trevoga-2023241151.html
https://ria.ru/20250617/iran-2023236479.html
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
ЦАХАЛ заявила о повторном запуске ракет из Ирана

ЦАХАЛ заявила о повторном запуске ракет из Ирана, ведется перехват

© AP Photo / Ohad ZwigenbergРабота ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о новом запуске ракет из Ирана, сообщив, что ведется их перехват.
«
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты. Оборонительные системы работают на перехват угрозы", — говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Telegram-канале.
Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
СМИ: в Тель-Авиве и центре Израиля звучат сирены воздушной тревоги
03:51
Позднее армия сообщила, что на севере Израиля включены сигналы воздушной тревоги, признав, что защита страны "негерметична".

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемым.
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
СМИ: ПВО работает в районе объектов ядерной промышленности Ирана
02:33
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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