https://ria.ru/20250617/izrail-2023243830.html

ЦАХАЛ заявила о повторном запуске ракет из Ирана

ЦАХАЛ заявила о повторном запуске ракет из Ирана - РИА Новости, 17.06.2025

ЦАХАЛ заявила о повторном запуске ракет из Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о новом запуске ракет из Ирана, сообщив, что ведется их перехват. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T04:39:00+03:00

2025-06-17T04:39:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о новом запуске ракет из Ирана, сообщив, что ведется их перехват."Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты. Оборонительные системы работают на перехват угрозы", — говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Telegram-канале.Позднее армия сообщила, что на севере Израиля включены сигналы воздушной тревоги, признав, что защита страны "негерметична".Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250617/trevoga-2023241151.html

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте