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ЦАХАЛ сообщила о запуске ракет из Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
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03:41 17.06.2025 (обновлено: 03:54 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/izrail-2023240347.html
ЦАХАЛ сообщила о запуске ракет из Ирана
ЦАХАЛ сообщила о запуске ракет из Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
ЦАХАЛ сообщила о запуске ракет из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракет из Ирана, израильские ВВС проводят операции по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо для... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T03:41:00+03:00
2025-06-17T03:54:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракет из Ирана, израильские ВВС проводят операции по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо для устранения угрозы.&quot;В нескольких районах Израиля прозвучали сирены в связи с обнаружением ракет, запущенных из Ирана в направлении государства Израиль&quot;, — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.ВВС Израиля занимаются перехватом ракет и нанесением ударов для устранения угрозы, добавили в израильской армии.В Тель-Авиве и центральных районах Израиля, как сообщает Times of Israel, звучит сигнал воздушной тревоги.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250617/izrail-2023236951.html
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
ЦАХАЛ сообщила о запуске ракет из Ирана

ЦАХАЛ сообщила о запуске ракет из Ирана и перехвате их ВВС Израиля

© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом
Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракет из Ирана, израильские ВВС проводят операции по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо для устранения угрозы.
«

"В нескольких районах Израиля прозвучали сирены в связи с обнаружением ракет, запущенных из Ирана в направлении государства Израиль", — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

ВВС Израиля занимаются перехватом ракет и нанесением ударов для устранения угрозы, добавили в израильской армии.
В Тель-Авиве и центральных районах Израиля, как сообщает Times of Israel, звучит сигнал воздушной тревоги.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Израиле задержали людей, планировавших трансляцию обстрелов порта Хайфы
02:44

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемым
Пуск снаряда ПВО Израиля над Тель-Авивом и его падение на город - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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01:37
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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