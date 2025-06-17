ЦАХАЛ сообщила о запуске ракет из Ирана
ЦАХАЛ сообщила о запуске ракет из Ирана и перехвате их ВВС Израиля
© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО "Железный купол" над Тель-Авивом. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракет из Ирана, израильские ВВС проводят операции по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо для устранения угрозы.
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"В нескольких районах Израиля прозвучали сирены в связи с обнаружением ракет, запущенных из Ирана в направлении государства Израиль", — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.
ВВС Израиля занимаются перехватом ракет и нанесением ударов для устранения угрозы, добавили в израильской армии.
В Тель-Авиве и центральных районах Израиля, как сообщает Times of Israel, звучит сигнал воздушной тревоги.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемым