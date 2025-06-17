https://ria.ru/20250617/izrail-2023240347.html

ЦАХАЛ сообщила о запуске ракет из Ирана

ЦАХАЛ сообщила о запуске ракет из Ирана - РИА Новости, 17.06.2025

ЦАХАЛ сообщила о запуске ракет из Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракет из Ирана, израильские ВВС проводят операции по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо для... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T03:41:00+03:00

2025-06-17T03:41:00+03:00

2025-06-17T03:54:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракет из Ирана, израильские ВВС проводят операции по перехвату и нанесению ударов там, где это необходимо для устранения угрозы."В нескольких районах Израиля прозвучали сирены в связи с обнаружением ракет, запущенных из Ирана в направлении государства Израиль", — говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.ВВС Израиля занимаются перехватом ракет и нанесением ударов для устранения угрозы, добавили в израильской армии.В Тель-Авиве и центральных районах Израиля, как сообщает Times of Israel, звучит сигнал воздушной тревоги.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250617/izrail-2023236951.html

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте