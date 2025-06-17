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Экс-посол считает, что Израиль может спровоцировать США на войну с Ираном - РИА Новости, 17.06.2025
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03:03 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/izrail-2023238027.html
Экс-посол считает, что Израиль может спровоцировать США на войну с Ираном
Экс-посол считает, что Израиль может спровоцировать США на войну с Ираном - РИА Новости, 17.06.2025
Экс-посол считает, что Израиль может спровоцировать США на войну с Ираном
Израиль может прибегнуть к провокации, чтобы подтолкнуть США к прямому военному вмешательству в его войну с Ираном, заявил в беседе с РИА Новости бывший посол... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T03:03:00+03:00
2025-06-17T03:03:00+03:00
в мире
израиль
иран
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Израиль может прибегнуть к провокации, чтобы подтолкнуть США к прямому военному вмешательству в его войну с Ираном, заявил в беседе с РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд, комментируя последствия обмена ударами между сторонами ближневосточного конфликта. "Боюсь, мы вскоре увидим инсценированную атаку, устроенную Израилем, чтобы заставить США вмешаться", - предположил дипломат. При этом он отметил, что для Вашингтона разумным шагом было бы "отойти в сторону и позволить Израилю расплачиваться за свою ошибку". Форд допустил, что президент Дональд Трамп склонен к такой линии. Однако, по его словам, прошлый опыт не дает оснований полагать, что Трамп сможет долго сопротивляться давлению со стороны Израиля и его лоббистов. Отставной дипломат назвал происходящее лишь "вторым раундом" конфликта, напомнив, что первый год назад завершился ничем. По его словам, Израиль вряд ли добьется решающего успеха, но, пока израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху "у власти и одержим Ираном", конфликты будут повторяться. Форд также считает, что шансы на заключение ядерной сделки с Ираном невелики и продолжат снижаться. "Если Иран устоит, зачем ему идти на уступки? А вероятность того, что его принудят к ним силой, с каждым днем всё ниже", - сказал он. Говоря о перспективах достижения мира в регионе, бывший посол подчеркнул, что "настоящего мирного процесса на Ближнем Востоке не существует уже двадцать лет". "Наилучшим итогом нынешнего конфликта стало бы личное поражение Нетаньяху - это могло бы открыть пространство для новых инициатив", - резюмировал собеседник агентства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/ssha-2023237553.html
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в мире, израиль, иран, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Экс-посол считает, что Израиль может спровоцировать США на войну с Ираном

Экс-посол Форд: Израиль может спровоцировать США на войну с Ираном

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Израиль может прибегнуть к провокации, чтобы подтолкнуть США к прямому военному вмешательству в его войну с Ираном, заявил в беседе с РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд, комментируя последствия обмена ударами между сторонами ближневосточного конфликта.
"Боюсь, мы вскоре увидим инсценированную атаку, устроенную Израилем, чтобы заставить США вмешаться", - предположил дипломат.
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При этом он отметил, что для Вашингтона разумным шагом было бы "отойти в сторону и позволить Израилю расплачиваться за свою ошибку". Форд допустил, что президент Дональд Трамп склонен к такой линии. Однако, по его словам, прошлый опыт не дает оснований полагать, что Трамп сможет долго сопротивляться давлению со стороны Израиля и его лоббистов.
Отставной дипломат назвал происходящее лишь "вторым раундом" конфликта, напомнив, что первый год назад завершился ничем. По его словам, Израиль вряд ли добьется решающего успеха, но, пока израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху "у власти и одержим Ираном", конфликты будут повторяться.
Форд также считает, что шансы на заключение ядерной сделки с Ираном невелики и продолжат снижаться.
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"Если Иран устоит, зачем ему идти на уступки? А вероятность того, что его принудят к ним силой, с каждым днем всё ниже", - сказал он.
Говоря о перспективах достижения мира в регионе, бывший посол подчеркнул, что "настоящего мирного процесса на Ближнем Востоке не существует уже двадцать лет".
"Наилучшим итогом нынешнего конфликта стало бы личное поражение Нетаньяху - это могло бы открыть пространство для новых инициатив", - резюмировал собеседник агентства.
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Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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В миреИзраильИранСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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