https://ria.ru/20250617/izrail-2023236951.html

В Израиле задержали людей, планировавших трансляцию обстрелов порта Хайфы

В Израиле задержали людей, планировавших трансляцию обстрелов порта Хайфы - РИА Новости, 17.06.2025

В Израиле задержали людей, планировавших трансляцию обстрелов порта Хайфы

Сотрудники полиции Израиля задержали для допроса людей, которые намеревались вести прямую трансляцию возможных ракетных обстрелов порта Хайфы, сообщает газета... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T02:44:00+03:00

2025-06-17T02:44:00+03:00

2025-06-17T02:44:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции Израиля задержали для допроса людей, которые намеревались вести прямую трансляцию возможных ракетных обстрелов порта Хайфы, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на представителя полиции. "Сотрудники полиции задержали для допроса людей, которые намеревались вести прямую трансляцию возможных ракетных обстрелов порта Хайфы", - говорится в публикации. По данным издания, сотрудники полиции получили сообщение о том, что люди устанавливают на балконе отеля камеры, нацеленные на порт. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250616/ataka-2023179877.html

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в мире, израиль, иран, хайфа, война израиля и ирана: последние новости о конфликте