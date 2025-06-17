https://ria.ru/20250617/izrail-2023207812.html

"Наконец-то нет взрывов и сирен по ночам": россияне эвакуируются из Израиля

"Наконец-то нет взрывов и сирен по ночам": россияне эвакуируются из Израиля - РИА Новости, 17.06.2025

"Наконец-то нет взрывов и сирен по ночам": россияне эвакуируются из Израиля

Взаимные обстрелы между Израилем и Ираном вынуждают россиян прервать каникулы и искать пути возвращения. Через Азербайджан уже эвакуировали киносъемочную... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T08:00:00+03:00

2025-06-17T08:00:00+03:00

2025-06-17T17:46:00+03:00

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ЭЙЛАТ — АММАН — МОСКВА, 17 июн — РИА Новости, Анастасия Мельникова, Мария Селиванова. Взаимные обстрелы между Израилем и Ираном вынуждают россиян прервать каникулы и искать пути возвращения. Через Азербайджан уже эвакуировали киносъемочную бригаду, в том числе режиссера Федора Бондарчука и актера Никиту Кологривого. Границу с Иорданией в понедельник пересекла группа российских журналистов, прилетевших в Эйлат первым за пять лет рейсом из Москвы. Теперь им предстоит дождаться открытия неба в Аммане, чтобы вернуться домой. Еще один возможный путь эвакуации наших туристов — через Египет, где, впрочем, в последние дни задерживают рейсы. Как относительно быстро покинуть опасные территории — в материале РИА Новости.Убежать от чужой войныСитуация с эвакуацией российских туристов остается крайне напряженной и неустойчивой. С началом активных военных действий воздушное пространство Израиля оказалось практически полностью закрыто. Регулярные рейсы отменены, а десятки тысяч иностранцев — в том числе россияне — находятся в стране без ясных перспектив возвращения домой.Многие туристы застряли в отелях или у знакомых, дожидаясь возможности выезда.На фоне нестабильности с воздушным сообщением россияне рассматривают альтернативные пути. Первый — через сухопутные границы в Иорданию (а потом через аэропорт столицы страны — Амман).Второй — через Египет (сначала переход в Табу, далее — рейсы из Шарм-эш-Шейха и других городов). Однако эти маршруты сопряжены с некоторыми рисками и требуют довольно активной самоорганизации.Семейная пара из Москвы, Татьяна и Геннадий, влетевшие 12 июня первым рейсом из России в Эйлат, уже через день переехали в иорданскую Акабу — на другое побережье Красного моря. Подальше от ночных иранских атак, завывающих сирен и необходимости постоянно спускаться в бомбоубежище. "Здесь так же красиво, как в Эйлате, — море-то одно, — говорит Татьяна. — Но теперь гораздо спокойнее. Пока решили немного отдохнуть в Акабе". Геннадий же надеется, что у них получится на этой неделе переехать на пароме в Египет, а там уже есть разные варианты. Главное — что над тобой не летают израильские истребители и не взрываются иранские беспилотники.Эйлат так ждал россиян, но не сложилосьПервый более чем за пять лет рейс из Москвы в Эйлат прибыл 12 июня, и это стало заметным событием.Несколькими днями ранее в российскую столицу приехали руководители региона и представители Минтуризма Израиля. Затем всю официальную группу и российских журналистов в аэропорту Жуковский лично провожала посол Израиля в России Симона Гальперин — с красивой речью о надежде на возобновление туризма в Эйлате.Все было мило и стильно — с цветами, шариками-фонариками и на редкость дружелюбной атмосферой на борту.К мэру Эйлата Эли Ланкри в самолете запросто подходили пассажиры, которые его узнали, — с просьбой о селфи. Мэр не отказывал.В аэропорту Рамон в Эйлате россиян с первого рейса встречали цветами, нашим триколором и музыкой Чайковского. Это было очень приятно наблюдать, конечно.В отелях Эйлата также везде были российские флаги."Вы прямо из России сюда прилетели? Из Москвы? — Вот это да! Добро пожаловать!"Но буквально ночью что-то пошло не так: Израиль начал бомбить Иран — и наоборот.И даже в самом безопасном городе страны — Эйлате — были слышны и оглушительные сирены, и полеты истребителей, и было видно, как сбивают иранские беспилотники — прямо напротив пятизвездочного отеля. Посетители которого, соблюдая все рекомендации "Командования тыла", спускались по ночам в бомбоубежища.Проблемы с эвакуациейРоссийские туристы, находящиеся в стране, сообщают в соцсетях и телеграм-каналах о страхе, неразберихе и отсутствии организованной помощи.Многие отмечают, что туроператоры ограничиваются только общими инструкциями и не предоставляют четких маршрутов отъезда. Некоторые координируются в группах, заказывают автобусы до границы и пытаются выстроить маршрут до Аммана или Каира, откуда можно вылететь рейсами в третьи страны.Посольство России в Израиле выпустило предупреждение с рекомендацией немедленно покинуть страну.Конкретных решений об организации "государственной" эвакуации пока не принято. Глава российской дипмиссии в Тель-Авиве Анатолий Викторов подтвердил, что ряд граждан уже воспользовался возможностью пересечь границу через Табу. По его словам, этот маршрут работает круглосуточно и остается наиболее безопасным.Общая картина остается напряженной. Россияне вынуждены действовать в условиях дефицита информации и отсутствия четких рекомендаций.Туристы советуют друг другу заранее бронировать транспорт до границы и согласовывать возможность выезда с принимающей стороной в Египте. Telegram-каналы, посвященные израильским новостям на русском языке, публикуют свидетельства людей, которые ночуют в автобусах, ищут попутчиков и обмениваются координатами переходов. Некоторые сообщения рассказывают о панике на фоне воздушных тревог и отсутствия стабильной информации о безопасных маршрутах.Контактные телефоны для граждан России — посольство РФ в Тель-Авиве: +972-3-522-6744;консульский отдел: +972-3-510-1020, +972-3-510-7088.Израильская горячая линия для иностранных туристов (Министерство туризма): +972-2-666-4333 (доступна поддержка на русском и английском языках).Страна на выборИордания. Находящиеся в Израиле туристы могут пересечь границу с Иорданией и отправиться в столицу — Амман. Но воздушное пространство для гражданской авиации в последние дни закрывалось несколько раз. Этот вариант для тех, кто надеется, что небо Иордании откроют раньше, чем в Израиле.Египет. Выбираясь из Израиля через Египет, туристы рискуют застрять ночью в пустыне: если КПП "Таба" с израильской стороны открыт круглосуточно, то с египетской — только с 8:00 до 17:00, сообщает Tourdom.Из Эйлата до КПП можно доехать на автобусе или такси. Виза не нужна, "синайский штамп" поставят бесплатно. Затем нужно будет добраться до аэропорта Шарм-эш-Шейха. Эти варианты больше всего подходят тем, кто находится на юге Израиля, недалеко от Эйлата.Кипр. Заблокированным в Израиле туристам предложили еще один способ покинуть страну — через Кипр, сообщает Tourdom. Для этого нужно арендовать частный катер или яхту и обязательно иметь визу. Из Ларнаки и Пафоса можно попасть в Россию, например, через Ереван.Азербайджан. Застрявшие в Иране туристы могут покинуть страну через Азербайджан. Для этого нужно обратиться в посольство, контакты размещены на сайте дипмиссии.Помощь иностранцамВ настоящее время в Израиле открыто виртуальное бюро, которое предлагает круглосуточный информационный сервис через цифровые каналы на иврите и английском языке. Электронная почта virtual@goisrael.gov.il, еще можно написать о своих проблемах в WhatsApp: +972-53-583-5808.P.S. Группа российских журналистов благополучно вернулась в Москву из Аммана рейсом Royal Jordanian благодаря поддержке Посольства Израиля в России.

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