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СМИ: ПВО Ирана сбили самолет ВВС Израиля на юго-западе страны - РИА Новости, 19.06.2025
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22:23 17.06.2025 (обновлено: 00:45 19.06.2025)
https://ria.ru/20250617/iran-2023740100.html
СМИ: ПВО Ирана сбили самолет ВВС Израиля на юго-западе страны
СМИ: ПВО Ирана сбили самолет ВВС Израиля на юго-западе страны - РИА Новости, 19.06.2025
СМИ: ПВО Ирана сбили самолет ВВС Израиля на юго-западе страны
ПВО Ирана сбили израильский самолёт на юго-западе страны, ведутся поиски пилота. утверждает иранское госагентство Mehr. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-17T22:23:00+03:00
2025-06-19T00:45:00+03:00
в мире
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казем джалали
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. ПВО Ирана сбили израильский самолёт на юго-западе страны, ведутся поиски пилота. утверждает иранское госагентство Mehr. "Говорят, что ПВО в провинции Чахармахаль и Бахтиярия (расположена на юго-западе страны – ред.) сбили вражеский самолет. Пилот самолета катапультировался, его поиски уже начались", - говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Минздрав Ирана говорил о более, чем 220 погибших и не менее, чем 1,8 тысячи пострадавших. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит продолжать обстрелы Израиля, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/minturizma-2023721581.html
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иран
израиль
тегеран (город)
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
СМИ: ПВО Ирана сбили самолет ВВС Израиля на юго-западе страны

Mehr: ПВО Ирана сбили самолет ВВС Израиля на юго-западе страны

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Зенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. ПВО Ирана сбили израильский самолёт на юго-западе страны, ведутся поиски пилота. утверждает иранское госагентство Mehr.
"Говорят, что ПВО в провинции Чахармахаль и Бахтиярия (расположена на юго-западе страны – ред.) сбили вражеский самолет. Пилот самолета катапультировался, его поиски уже начались", - говорится в сообщении.
Мужчина снимает на мобильный телефон, как ракеты, выпущенные из Ирана в сторону Израиля, пролетают над Дамаском, Сирия - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Более 30 тысяч туристов не могут покинуть Израиль
Вчера, 23:15
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Минздрав Ирана говорил о более, чем 220 погибших и не менее, чем 1,8 тысячи пострадавших. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит продолжать обстрелы Израиля, пока тот не прекратит бомбежки.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СМИ: армия Ирана начала шестой этап атаки дронов на Израиль
Вчера, 23:18
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Казем ДжалалиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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