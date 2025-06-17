СМИ: ПВО Ирана сбили самолет ВВС Израиля на юго-западе страны
Mehr: ПВО Ирана сбили самолет ВВС Израиля на юго-западе страны
© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Зенитно-ракетные комплексы "Хордад-15" Вооруженных сил Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. ПВО Ирана сбили израильский самолёт на юго-западе страны, ведутся поиски пилота. утверждает иранское госагентство Mehr.
"Говорят, что ПВО в провинции Чахармахаль и Бахтиярия (расположена на юго-западе страны – ред.) сбили вражеский самолет. Пилот самолета катапультировался, его поиски уже начались", - говорится в сообщении.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Минздрав Ирана говорил о более, чем 220 погибших и не менее, чем 1,8 тысячи пострадавших. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит продолжать обстрелы Израиля, пока тот не прекратит бомбежки.