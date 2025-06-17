https://ria.ru/20250617/iran-2023740100.html

СМИ: ПВО Ирана сбили самолет ВВС Израиля на юго-западе страны

СМИ: ПВО Ирана сбили самолет ВВС Израиля на юго-западе страны - РИА Новости, 19.06.2025

СМИ: ПВО Ирана сбили самолет ВВС Израиля на юго-западе страны

ПВО Ирана сбили израильский самолёт на юго-западе страны, ведутся поиски пилота. утверждает иранское госагентство Mehr. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-17T22:23:00+03:00

2025-06-17T22:23:00+03:00

2025-06-19T00:45:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 18 июн - РИА Новости. ПВО Ирана сбили израильский самолёт на юго-западе страны, ведутся поиски пилота. утверждает иранское госагентство Mehr. "Говорят, что ПВО в провинции Чахармахаль и Бахтиярия (расположена на юго-западе страны – ред.) сбили вражеский самолет. Пилот самолета катапультировался, его поиски уже начались", - говорится в сообщении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Минздрав Ирана говорил о более, чем 220 погибших и не менее, чем 1,8 тысячи пострадавших. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит продолжать обстрелы Израиля, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/minturizma-2023721581.html

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте