https://ria.ru/20250617/iran-2023439319.html

Президент ОАЭ обсудил с президентом Ирана нападения Израиля, пишут WAM

Президент ОАЭ обсудил с президентом Ирана нападения Израиля, пишут WAM - РИА Новости, 17.06.2025

Президент ОАЭ обсудил с президентом Ирана нападения Израиля, пишут WAM

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом вооруженные нападения Израиля на Иран и выразил... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T23:37:00+03:00

2025-06-17T23:37:00+03:00

2025-06-17T23:37:00+03:00

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ДУБАЙ, 17 июн - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом вооруженные нападения Израиля на Иран и выразил поддержку любой инициативы, направленной на деэскалацию конфликта, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. Согласно агентству, стороны обсудили "последние события на Ближнем Востоке и их серьезные последствия для регионального мира и безопасности". "Звонок касался израильских военных нападений на Исламскую Республику Иран. Его Высочество выразил солидарность ОАЭ с Ираном и его народом в эти сложные времена", - сообщает WAM. Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подчеркнул, что ОАЭ продолжают проводить интенсивные консультации со всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь снизить напряженность и поддержать усилия по восстановлению безопасности и стабильности в регионе. "Президент подтвердил приверженность ОАЭ любой инициативе, направленной на достижение этой цели", - сообщил WAM.

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