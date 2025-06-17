https://ria.ru/20250617/iran-2023439319.html
Президент ОАЭ обсудил с президентом Ирана нападения Израиля, пишут WAM
Президент ОАЭ обсудил с президентом Ирана нападения Израиля, пишут WAM - РИА Новости, 17.06.2025
Президент ОАЭ обсудил с президентом Ирана нападения Израиля, пишут WAM
Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом вооруженные нападения Израиля на Иран и выразил... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T23:37:00+03:00
2025-06-17T23:37:00+03:00
2025-06-17T23:37:00+03:00
в мире
цены на нефть
оаэ
иран
израиль
мухаммед бен заид аль нахайян
масуд пезешкиан
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914145637_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_53703f2d1eb4ef28a094a13e3fe84e51.jpg
ДУБАЙ, 17 июн - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом вооруженные нападения Израиля на Иран и выразил поддержку любой инициативы, направленной на деэскалацию конфликта, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. Согласно агентству, стороны обсудили "последние события на Ближнем Востоке и их серьезные последствия для регионального мира и безопасности". "Звонок касался израильских военных нападений на Исламскую Республику Иран. Его Высочество выразил солидарность ОАЭ с Ираном и его народом в эти сложные времена", - сообщает WAM. Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подчеркнул, что ОАЭ продолжают проводить интенсивные консультации со всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь снизить напряженность и поддержать усилия по восстановлению безопасности и стабильности в регионе. "Президент подтвердил приверженность ОАЭ любой инициативе, направленной на достижение этой цели", - сообщил WAM.
https://ria.ru/20250617/vostok-2023394707.html
оаэ
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914145637_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_72b9e61f2f3ff5d6b30f0c9d2313719d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, оаэ, иран, израиль, мухаммед бен заид аль нахайян, масуд пезешкиан, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Цены на нефть, ОАЭ, Иран, Израиль, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Масуд Пезешкиан, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Президент ОАЭ обсудил с президентом Ирана нападения Израиля, пишут WAM
WAM: президент ОАЭ Аль Нахайян обсудил с президентом Ирана нападение Израиля