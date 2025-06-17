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Президент ОАЭ обсудил с президентом Ирана нападения Израиля, пишут WAM - РИА Новости, 17.06.2025
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23:37 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/iran-2023439319.html
Президент ОАЭ обсудил с президентом Ирана нападения Израиля, пишут WAM
Президент ОАЭ обсудил с президентом Ирана нападения Израиля, пишут WAM - РИА Новости, 17.06.2025
Президент ОАЭ обсудил с президентом Ирана нападения Израиля, пишут WAM
Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом вооруженные нападения Израиля на Иран и выразил... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T23:37:00+03:00
2025-06-17T23:37:00+03:00
в мире
цены на нефть
оаэ
иран
израиль
мухаммед бен заид аль нахайян
масуд пезешкиан
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ДУБАЙ, 17 июн - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом вооруженные нападения Израиля на Иран и выразил поддержку любой инициативы, направленной на деэскалацию конфликта, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. Согласно агентству, стороны обсудили "последние события на Ближнем Востоке и их серьезные последствия для регионального мира и безопасности". "Звонок касался израильских военных нападений на Исламскую Республику Иран. Его Высочество выразил солидарность ОАЭ с Ираном и его народом в эти сложные времена", - сообщает WAM. Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подчеркнул, что ОАЭ продолжают проводить интенсивные консультации со всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь снизить напряженность и поддержать усилия по восстановлению безопасности и стабильности в регионе. "Президент подтвердил приверженность ОАЭ любой инициативе, направленной на достижение этой цели", - сообщил WAM.
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в мире, цены на нефть, оаэ, иран, израиль, мухаммед бен заид аль нахайян, масуд пезешкиан, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Цены на нефть, ОАЭ, Иран, Израиль, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Масуд Пезешкиан, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Президент ОАЭ обсудил с президентом Ирана нападения Израиля, пишут WAM

WAM: президент ОАЭ Аль Нахайян обсудил с президентом Ирана нападение Израиля

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
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ДУБАЙ, 17 июн - РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом вооруженные нападения Израиля на Иран и выразил поддержку любой инициативы, направленной на деэскалацию конфликта, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
Согласно агентству, стороны обсудили "последние события на Ближнем Востоке и их серьезные последствия для регионального мира и безопасности".
"Звонок касался израильских военных нападений на Исламскую Республику Иран. Его Высочество выразил солидарность ОАЭ с Ираном и его народом в эти сложные времена", - сообщает WAM.
Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подчеркнул, что ОАЭ продолжают проводить интенсивные консультации со всеми заинтересованными сторонами, чтобы помочь снизить напряженность и поддержать усилия по восстановлению безопасности и стабильности в регионе.
"Президент подтвердил приверженность ОАЭ любой инициативе, направленной на достижение этой цели", - сообщил WAM.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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Вчера, 18:15
 
В миреЦены на нефтьОАЭИранИзраильМухаммед бен Заид Аль НахайянМасуд ПезешкианВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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