Рейтинг@Mail.ru
Иран обвинил МАГАТЭ в создании условий для агрессии Израиля - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/iran-2023437333.html
Иран обвинил МАГАТЭ в создании условий для агрессии Израиля
Иран обвинил МАГАТЭ в создании условий для агрессии Израиля - РИА Новости, 17.06.2025
Иран обвинил МАГАТЭ в создании условий для агрессии Израиля
Бездействие и антииранская резолюция МАГАТЭ создали Израилю условия для актов агрессии против ядерных объектов и жилых районов, говорится в заявлении... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T23:18:00+03:00
2025-06-17T23:18:00+03:00
в мире
иран
израиль
вена
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
казем джалали
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_89a9a9844a40aa4c95a53d5c5e9f9f51.jpg
ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. Бездействие и антииранская резолюция МАГАТЭ создали Израилю условия для актов агрессии против ядерных объектов и жилых районов, говорится в заявлении постпредства Ирана в Вене, фрагменты которого опубликованы в официальном аккаунте дипмиссии ИРИ в соцсети Х. В понедельник по инициативе российской стороны состоялась внеочередная сессия совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения атак Израиля против Ирана. "МАГАТЭ и его генеральный директор (Рафаэль Гросси) имели четкую обязанность принять эффективные предупредительные и сдерживающие меры, когда Исламская Республика Иран официально довела до их сведения достоверные угрозы в отношении своих ядерных объектов, находящихся под гарантиями. Неспособность МАГАТЭ и его генерального директора, а также политически мотивированная резолюция "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) и США фактически поощрили израильский режим и создали условия, в которых возможны акты агрессии не только против ядерных объектов, но и против жилых районов", - заявил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи на сессии МАГАТЭ. Дипломат также отметил, что акт агрессии, совершенный израильским режимом против Ирана, представляет из себя "вопиющее нарушение" международного права, Устава ООН и Устава МАГАТЭ. "Это однозначно квалифицируется как государственный терроризм и представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности", - добавил Наджафи. Постпред также подчеркнул, что США были полностью осведомлены о готовящемся акте агрессии, что свидетельствует о предварительном знании и соучастии. "Эта агрессия была совершена при полной разведывательной, политической и материальной поддержке США", - заключил дипломат. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 12 июня рассказал, что совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию, однако документ не получил "убедительной поддержки". Российский дипломат также предупреждал, что принятие такого документа не приведет к положительным результатам. МИД и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении осудили действия США и "евротройки" при принятии антииранской резолюции советом управляющих МАГАТЭ. Оба иранских ведомства уточнили, что прорабатывают дополнительные меры в ответ на принятие резолюции международным агентством. Также официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в отдельном заявлении 12 июня поблагодарил Россию и еще пять стран - Белоруссию, Венесуэлу, Китай, Кубу и Никарагуа - за то, что они не поддержали резолюцию. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/iran-2023435763.html
https://ria.ru/20250617/izrail-2023436943.html
иран
израиль
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_f78abc2fd4c3bccf68220e8af7cd1c3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, вена, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), казем джалали, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Вена, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Казем Джалали, МАГАТЭ, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран обвинил МАГАТЭ в создании условий для агрессии Израиля

Постпред Ирана в Вене: бездействие МАГАТЭ создало Израилю условия для агрессии

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. Бездействие и антииранская резолюция МАГАТЭ создали Израилю условия для актов агрессии против ядерных объектов и жилых районов, говорится в заявлении постпредства Ирана в Вене, фрагменты которого опубликованы в официальном аккаунте дипмиссии ИРИ в соцсети Х.
В понедельник по инициативе российской стороны состоялась внеочередная сессия совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения атак Израиля против Ирана.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Иране задержали иностранца, снимавшего видео для "Моссада", сообщает Mehr
Вчера, 23:02
"МАГАТЭ и его генеральный директор (Рафаэль Гросси) имели четкую обязанность принять эффективные предупредительные и сдерживающие меры, когда Исламская Республика Иран официально довела до их сведения достоверные угрозы в отношении своих ядерных объектов, находящихся под гарантиями. Неспособность МАГАТЭ и его генерального директора, а также политически мотивированная резолюция "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) и США фактически поощрили израильский режим и создали условия, в которых возможны акты агрессии не только против ядерных объектов, но и против жилых районов", - заявил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи на сессии МАГАТЭ.
Дипломат также отметил, что акт агрессии, совершенный израильским режимом против Ирана, представляет из себя "вопиющее нарушение" международного права, Устава ООН и Устава МАГАТЭ.
"Это однозначно квалифицируется как государственный терроризм и представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности", - добавил Наджафи.
Постпред также подчеркнул, что США были полностью осведомлены о готовящемся акте агрессии, что свидетельствует о предварительном знании и соучастии.
"Эта агрессия была совершена при полной разведывательной, политической и материальной поддержке США", - заключил дипломат.
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 12 июня рассказал, что совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию, однако документ не получил "убедительной поддержки". Российский дипломат также предупреждал, что принятие такого документа не приведет к положительным результатам.
МИД и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении осудили действия США и "евротройки" при принятии антииранской резолюции советом управляющих МАГАТЭ. Оба иранских ведомства уточнили, что прорабатывают дополнительные меры в ответ на принятие резолюции международным агентством.
Также официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в отдельном заявлении 12 июня поблагодарил Россию и еще пять стран - Белоруссию, Венесуэлу, Китай, Кубу и Никарагуа - за то, что они не поддержали резолюцию.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Вид на Тауэрский мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль не обращался к Великобритании за помощью в конфликте с Ираном
Вчера, 23:14
 
В миреИранИзраильВенаРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)Казем ДжалалиМАГАТЭООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала