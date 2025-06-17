https://ria.ru/20250617/iran-2023437333.html

Иран обвинил МАГАТЭ в создании условий для агрессии Израиля

Иран обвинил МАГАТЭ в создании условий для агрессии Израиля - РИА Новости, 17.06.2025

Иран обвинил МАГАТЭ в создании условий для агрессии Израиля

Бездействие и антииранская резолюция МАГАТЭ создали Израилю условия для актов агрессии против ядерных объектов и жилых районов, говорится в заявлении... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T23:18:00+03:00

2025-06-17T23:18:00+03:00

2025-06-17T23:18:00+03:00

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ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. Бездействие и антииранская резолюция МАГАТЭ создали Израилю условия для актов агрессии против ядерных объектов и жилых районов, говорится в заявлении постпредства Ирана в Вене, фрагменты которого опубликованы в официальном аккаунте дипмиссии ИРИ в соцсети Х. В понедельник по инициативе российской стороны состоялась внеочередная сессия совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения атак Израиля против Ирана. "МАГАТЭ и его генеральный директор (Рафаэль Гросси) имели четкую обязанность принять эффективные предупредительные и сдерживающие меры, когда Исламская Республика Иран официально довела до их сведения достоверные угрозы в отношении своих ядерных объектов, находящихся под гарантиями. Неспособность МАГАТЭ и его генерального директора, а также политически мотивированная резолюция "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) и США фактически поощрили израильский режим и создали условия, в которых возможны акты агрессии не только против ядерных объектов, но и против жилых районов", - заявил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи на сессии МАГАТЭ. Дипломат также отметил, что акт агрессии, совершенный израильским режимом против Ирана, представляет из себя "вопиющее нарушение" международного права, Устава ООН и Устава МАГАТЭ. "Это однозначно квалифицируется как государственный терроризм и представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности", - добавил Наджафи. Постпред также подчеркнул, что США были полностью осведомлены о готовящемся акте агрессии, что свидетельствует о предварительном знании и соучастии. "Эта агрессия была совершена при полной разведывательной, политической и материальной поддержке США", - заключил дипломат. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 12 июня рассказал, что совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию, однако документ не получил "убедительной поддержки". Российский дипломат также предупреждал, что принятие такого документа не приведет к положительным результатам. МИД и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении осудили действия США и "евротройки" при принятии антииранской резолюции советом управляющих МАГАТЭ. Оба иранских ведомства уточнили, что прорабатывают дополнительные меры в ответ на принятие резолюции международным агентством. Также официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в отдельном заявлении 12 июня поблагодарил Россию и еще пять стран - Белоруссию, Венесуэлу, Китай, Кубу и Никарагуа - за то, что они не поддержали резолюцию. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/iran-2023435763.html

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