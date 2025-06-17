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В Иране задержали иностранца, снимавшего видео для "Моссада", сообщает Mehr
В Иране задержали иностранца, снимавшего видео для "Моссада", сообщает Mehr - РИА Новости, 17.06.2025
В Иране задержали иностранца, снимавшего видео для "Моссада", сообщает Mehr
Разведка Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) задержала иностранного гражданина, снимавшего видео для израильской внешней... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T23:02:00+03:00
2025-06-17T23:02:00+03:00
2025-06-17T23:02:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Разведка Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) задержала иностранного гражданина, снимавшего видео для израильской внешней разведки "Моссад" в районе ядерного объекта в городе Бушер на юге Ирана, передает агентство Mehr. "Организацией разведки КСИР выявлен и задержан незаконно проживавший в Бушере документалист, занимавшийся видеосъемкой для "Моссада" в (стратегически - ред.) важном районе ядерного (объекта - ред.) в Бушере", - говорится в сообщении агентства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/ksir-2023295945.html
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), казем джалали, бушерская аэс, моссад, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Казем Джалали, Бушерская АЭС, Моссад, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Иране задержали иностранца, снимавшего видео для "Моссада", сообщает Mehr
Mehr: в Иране задержали иностранца, снимавшего видео для израильской разведки