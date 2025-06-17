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Глава МИД ОАЭ призвал ООН и СБ остановить конфликт между Ираном и Израилем

Глава МИД ОАЭ призвал ООН и СБ остановить конфликт между Ираном и Израилем - РИА Новости, 17.06.2025

Глава МИД ОАЭ призвал ООН и СБ остановить конфликт между Ираном и Израилем

Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян призвал ООН и Совет Безопасности остановить эскалацию конфликта между Ираном и Израилем и... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T22:51:00+03:00

2025-06-17T22:51:00+03:00

2025-06-17T22:51:00+03:00

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ДУБАЙ, 17 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян призвал ООН и Совет Безопасности остановить эскалацию конфликта между Ираном и Израилем и предупредил о его опасности для соседних стран. "ОАЭ настоятельно призывают Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности принять всю свою ответственность по предотвращению дальнейшей эскалации и принятию срочных и необходимых мер для прекращения огня и установления международного мира и безопасности", - приводит его заявление МИД ОАЭ. Также шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян предупредил об опасности "необдуманных и безрассудных шагов, которые могут выйти за границы обеих стран". "Поэтому необходимы быстрые действия для достижения ясной цели: немедленного прекращения того, что происходит, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля", - заявил глава МИД ОАЭ. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/ksir-2023295945.html

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в мире, космос - риа наука, иран, израиль, оаэ, казем джалали, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте