Глава МИД ОАЭ призвал ООН и СБ остановить конфликт между Ираном и Израилем
Глава МИД ОАЭ Нахайян призвал ООН прекратить конфликт на Ближнем Востоке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян
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ДУБАЙ, 17 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян призвал ООН и Совет Безопасности остановить эскалацию конфликта между Ираном и Израилем и предупредил о его опасности для соседних стран.
"ОАЭ настоятельно призывают Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности принять всю свою ответственность по предотвращению дальнейшей эскалации и принятию срочных и необходимых мер для прекращения огня и установления международного мира и безопасности", - приводит его заявление МИД ОАЭ.
Также шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян предупредил об опасности "необдуманных и безрассудных шагов, которые могут выйти за границы обеих стран".
"Поэтому необходимы быстрые действия для достижения ясной цели: немедленного прекращения того, что происходит, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля", - заявил глава МИД ОАЭ.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.