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В Госдепе высказались о вопросе легитимности целей Израиля - РИА Новости, 17.06.2025
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21:59 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/iran-2023429025.html
В Госдепе высказались о вопросе легитимности целей Израиля
В Госдепе высказались о вопросе легитимности целей Израиля - РИА Новости, 17.06.2025
В Госдепе высказались о вопросе легитимности целей Израиля
Израиль должен отвечать о легитимности избираемых целей для ударов по Ирану, а не США, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T21:59:00+03:00
2025-06-17T21:59:00+03:00
в мире
израиль
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тегеран (город)
казем джалали
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Израиль должен отвечать о легитимности избираемых целей для ударов по Ирану, а не США, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. "О решениях и выборе Израилем целей для ударов надо спрашивать у них", - сказала Брюс на вопрос, считает ли здание госТВ легитимной целью. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250613/obman-2022684843.html
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в мире, израиль, иран, тегеран (город), казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Госдепе высказались о вопросе легитимности целей Израиля

Госдеп: Израиль должен отвечать о легитимности избираемых целей, а не США

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Израиль должен отвечать о легитимности избираемых целей для ударов по Ирану, а не США, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.
"О решениях и выборе Израилем целей для ударов надо спрашивать у них", - сказала Брюс на вопрос, считает ли здание госТВ легитимной целью.
Израильская ракета - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Fox News: Израиль обманом собрал командующих ВКС Ирана перед атакой
13 июня, 17:15
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Иран атаковал логистический центр военной разведки Израиля в районе базы Глилот рядом с Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
SNN: Иран атаковал логистический центр военной разведки Израиля
Вчера, 11:28
 
В миреИзраильИранТегеран (город)Казем ДжалалиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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