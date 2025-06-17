https://ria.ru/20250617/iran-2023429025.html

В Госдепе высказались о вопросе легитимности целей Израиля

В Госдепе высказались о вопросе легитимности целей Израиля - РИА Новости, 17.06.2025

В Госдепе высказались о вопросе легитимности целей Израиля

Израиль должен отвечать о легитимности избираемых целей для ударов по Ирану, а не США, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T21:59:00+03:00

2025-06-17T21:59:00+03:00

2025-06-17T21:59:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Израиль должен отвечать о легитимности избираемых целей для ударов по Ирану, а не США, заявила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. "О решениях и выборе Израилем целей для ударов надо спрашивать у них", - сказала Брюс на вопрос, считает ли здание госТВ легитимной целью. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250613/obman-2022684843.html

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в мире, израиль, иран, тегеран (город), казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте