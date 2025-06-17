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В МИД России рассказали о конфронтационном курсе Израиля
В МИД России рассказали о конфронтационном курсе Израиля - РИА Новости, 17.06.2025
В МИД России рассказали о конфронтационном курсе Израиля
Конфронтационный курс и разрушительные действия Израиля находят понимание только со стороны тех государств, которые являются его соучастниками и действуют из... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T21:31:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Конфронтационный курс и разрушительные действия Израиля находят понимание только со стороны тех государств, которые являются его соучастниками и действуют из конъюнктурных соображений, заявил МИД РФ. "Жёсткая и непримиримая реакция стран мирового большинства на израильские удары по территории Ирана, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, вкупе с результатами экстренного заседания СБ ООН 13 июня и спецсессии (Совета управляющих (СУ) МАГАТЭ 16 июня свидетельствуют о том, что конфронтационный курс и разрушительные действия израильского руководства находят понимание и поддержку только со стороны тех государств, которые являются его фактическими соучастниками и действуют из конъюнктурных соображений", - заявил МИД РФ, его заявление опубликовано на сайте министерства.
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в мире, россия, израиль, иран, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Россия, Израиль, Иран, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В МИД России рассказали о конфронтационном курсе Израиля
МИД: действия Израиля находят понимание только со стороны соучастников