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В МИД России рассказали о конфронтационном курсе Израиля - РИА Новости, 17.06.2025
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21:31 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/iran-2023427003.html
В МИД России рассказали о конфронтационном курсе Израиля
В МИД России рассказали о конфронтационном курсе Израиля - РИА Новости, 17.06.2025
В МИД России рассказали о конфронтационном курсе Израиля
Конфронтационный курс и разрушительные действия Израиля находят понимание только со стороны тех государств, которые являются его соучастниками и действуют из... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T21:31:00+03:00
2025-06-17T21:31:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Конфронтационный курс и разрушительные действия Израиля находят понимание только со стороны тех государств, которые являются его соучастниками и действуют из конъюнктурных соображений, заявил МИД РФ. "Жёсткая и непримиримая реакция стран мирового большинства на израильские удары по территории Ирана, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, вкупе с результатами экстренного заседания СБ ООН 13 июня и спецсессии (Совета управляющих (СУ) МАГАТЭ 16 июня свидетельствуют о том, что конфронтационный курс и разрушительные действия израильского руководства находят понимание и поддержку только со стороны тех государств, которые являются его фактическими соучастниками и действуют из конъюнктурных соображений", - заявил МИД РФ, его заявление опубликовано на сайте министерства.
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в мире, россия, израиль, иран, оон, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Россия, Израиль, Иран, ООН, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В МИД России рассказали о конфронтационном курсе Израиля

МИД: действия Израиля находят понимание только со стороны соучастников

© РИА НовостиЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости
Здание МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Конфронтационный курс и разрушительные действия Израиля находят понимание только со стороны тех государств, которые являются его соучастниками и действуют из конъюнктурных соображений, заявил МИД РФ.
"Жёсткая и непримиримая реакция стран мирового большинства на израильские удары по территории Ирана, включая ядерно-энергетическую инфраструктуру, вкупе с результатами экстренного заседания СБ ООН 13 июня и спецсессии (Совета управляющих (СУ) МАГАТЭ 16 июня свидетельствуют о том, что конфронтационный курс и разрушительные действия израильского руководства находят понимание и поддержку только со стороны тех государств, которые являются его фактическими соучастниками и действуют из конъюнктурных соображений", - заявил МИД РФ, его заявление опубликовано на сайте министерства.
Эскалация конфликта между Ираном и Израилем: последствия ракетных атак - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Эскалация конфликта между Ираном и Израилем: последствия ракетных атак
16 июня, 13:20
 
В миреРоссияИзраильИранООНМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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