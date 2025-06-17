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В постпредстве Ирана высказались о сотрудничестве с МАГАТЭ - РИА Новости, 17.06.2025
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21:18 17.06.2025 (обновлено: 23:10 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/iran-2023425970.html
В постпредстве Ирана высказались о сотрудничестве с МАГАТЭ
В постпредстве Ирана высказались о сотрудничестве с МАГАТЭ - РИА Новости, 17.06.2025
В постпредстве Ирана высказались о сотрудничестве с МАГАТЭ
Сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ в рамках его мирной ядерной программы обратилась против Ирана и теперь представляет для него опасность, заявил постоянный... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T21:18:00+03:00
2025-06-17T23:10:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
израиль
казем джалали
магатэ
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. Сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ в рамках его мирной ядерной программы обратилась против Ирана и теперь представляет для него опасность, заявил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи.Дипломат отметил, что Иран продолжает сотрудничество с МАГАТЭ, предоставляя обширную информацию и доступ в рамках своей мирной ядерной программы."К сожалению, эта прозрачность была обращена против нас, теперь она угрожает нашим объектам и учёным. По сути, приверженность Ирана Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и его полное соблюдение не привели к ожидаемой защите ядерной инфраструктуры и конфиденциальности мирной ядерной деятельности, что ставит под сомнение целесообразность дальнейшего добровольного выполнения ряда обязательств", - заявил постпред Ирана на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ в понедельник.Фрагменты заявления дипломата опубликованы в официальном аккаунте постпредства ИРИ в соцсети Х.Иранская сторона призвала Совет управляющих и МАГАТЭ не допустить, чтобы изначальный провал в предотвращении агрессии был усугублён последующим бездействием. "Необходимо предпринять решительные и действенные корректирующие меры. Ситуация требует жёсткой и принципиальной позиции: осудить агрессию Израиля в самых жёстких выражениях и привлечь его к ответственности. В противном случае последствия лягут на тех, кто потворствует этому режиму - убийце детей", - добавил дипломат.В понедельник по инициативе российской стороны состоялась внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения атак Израиля против Ирана.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/tegeran-2023432240.html
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в мире, иран, тегеран (город), израиль, казем джалали, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Тегеран (город), Израиль, Казем Джалали, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В постпредстве Ирана высказались о сотрудничестве с МАГАТЭ

Постпредство Ирана: сотрудничество страны с МАГАТЭ обернулось против нее

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. Сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ в рамках его мирной ядерной программы обратилась против Ирана и теперь представляет для него опасность, заявил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи.
Дипломат отметил, что Иран продолжает сотрудничество с МАГАТЭ, предоставляя обширную информацию и доступ в рамках своей мирной ядерной программы.
"К сожалению, эта прозрачность была обращена против нас, теперь она угрожает нашим объектам и учёным. По сути, приверженность Ирана Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и его полное соблюдение не привели к ожидаемой защите ядерной инфраструктуры и конфиденциальности мирной ядерной деятельности, что ставит под сомнение целесообразность дальнейшего добровольного выполнения ряда обязательств", - заявил постпред Ирана на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ в понедельник.
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Фрагменты заявления дипломата опубликованы в официальном аккаунте постпредства ИРИ в соцсети Х.
Иранская сторона призвала Совет управляющих и МАГАТЭ не допустить, чтобы изначальный провал в предотвращении агрессии был усугублён последующим бездействием. "Необходимо предпринять решительные и действенные корректирующие меры. Ситуация требует жёсткой и принципиальной позиции: осудить агрессию Израиля в самых жёстких выражениях и привлечь его к ответственности. В противном случае последствия лягут на тех, кто потворствует этому режиму - убийце детей", - добавил дипломат.
В понедельник по инициативе российской стороны состоялась внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения атак Израиля против Ирана.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
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