https://ria.ru/20250617/iran-2023424827.html

Эксперт оценил роль Путина в урегулировании на Ближнем Востоке

Эксперт оценил роль Путина в урегулировании на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.06.2025

Эксперт оценил роль Путина в урегулировании на Ближнем Востоке

Авторитет президента РФ Владимира Путина на Ближнем Востоке способен оказать масштабное влияние на решение конфликта между Израилем и Ираном, сообщил профессор... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T21:11:00+03:00

2025-06-17T21:11:00+03:00

2025-06-17T21:11:00+03:00

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иран

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владимир путин

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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АЛЖИР, 17 июн – РИА Новости. Авторитет президента РФ Владимира Путина на Ближнем Востоке способен оказать масштабное влияние на решение конфликта между Израилем и Ираном, сообщил профессор политологии и международных отношений Университета Гельмы в Алжире Махлуф Вадих в интервью РИА Новости. Россия многократно принимала участие в урегулировании конфликтов в странах Ближнего Востока: переговоры между правительством Сирии и оппозицией в составе "Астанинской тройки", переговоры по иранской ядерной программе, в результате чего был заключен Совместный всеобъемлющий план действий, энергетическое партнерство с рядом стран Северной Африки и Ближнего Востока. "Учитывая, что у него (Путина – ред.) есть личные отношения со многими лицами, принимающими решения в регионе, он может сыграть активную роль в деэскалации недавнего вооруженного конфликта", - полагает эксперт. Собеседник агентства также добавил, что отношения между Россией и странами Ближнего Востока имеют глубокие исторические корни, которые особенно проявили себя при президентстве Владимира Путина. "Элемент доверия между Ираном и США необходимо возродить, вовлекая страны в переговоры под руководством России… Обостряющаяся ситуация на Ближнем Востоке требует надежной стороны-гаранта", - уточняет эксперт. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/iran-2023422909.html

https://ria.ru/20250614/konflikt-2022761177.html

иран

израиль

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в мире, иран, израиль, ближний восток, владимир путин, война израиля и ирана: последние новости о конфликте