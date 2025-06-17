Эксперт оценил роль Путина в урегулировании на Ближнем Востоке
Политолог Вадих: Путин может повлиять на решение конфликта Израиля и Ирана
Владимир Путин. Архивное фото
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АЛЖИР, 17 июн – РИА Новости. Авторитет президента РФ Владимира Путина на Ближнем Востоке способен оказать масштабное влияние на решение конфликта между Израилем и Ираном, сообщил профессор политологии и международных отношений Университета Гельмы в Алжире Махлуф Вадих в интервью РИА Новости.
Россия многократно принимала участие в урегулировании конфликтов в странах Ближнего Востока: переговоры между правительством Сирии и оппозицией в составе "Астанинской тройки", переговоры по иранской ядерной программе, в результате чего был заключен Совместный всеобъемлющий план действий, энергетическое партнерство с рядом стран Северной Африки и Ближнего Востока.
"Учитывая, что у него (Путина – ред.) есть личные отношения со многими лицами, принимающими решения в регионе, он может сыграть активную роль в деэскалации недавнего вооруженного конфликта", - полагает эксперт.
Собеседник агентства также добавил, что отношения между Россией и странами Ближнего Востока имеют глубокие исторические корни, которые особенно проявили себя при президентстве Владимира Путина.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.