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Эксперт оценил роль Путина в урегулировании на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.06.2025
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21:11 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/iran-2023424827.html
Эксперт оценил роль Путина в урегулировании на Ближнем Востоке
Эксперт оценил роль Путина в урегулировании на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.06.2025
Эксперт оценил роль Путина в урегулировании на Ближнем Востоке
Авторитет президента РФ Владимира Путина на Ближнем Востоке способен оказать масштабное влияние на решение конфликта между Израилем и Ираном, сообщил профессор... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T21:11:00+03:00
2025-06-17T21:11:00+03:00
в мире
иран
израиль
ближний восток
владимир путин
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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АЛЖИР, 17 июн – РИА Новости. Авторитет президента РФ Владимира Путина на Ближнем Востоке способен оказать масштабное влияние на решение конфликта между Израилем и Ираном, сообщил профессор политологии и международных отношений Университета Гельмы в Алжире Махлуф Вадих в интервью РИА Новости. Россия многократно принимала участие в урегулировании конфликтов в странах Ближнего Востока: переговоры между правительством Сирии и оппозицией в составе "Астанинской тройки", переговоры по иранской ядерной программе, в результате чего был заключен Совместный всеобъемлющий план действий, энергетическое партнерство с рядом стран Северной Африки и Ближнего Востока. "Учитывая, что у него (Путина – ред.) есть личные отношения со многими лицами, принимающими решения в регионе, он может сыграть активную роль в деэскалации недавнего вооруженного конфликта", - полагает эксперт. Собеседник агентства также добавил, что отношения между Россией и странами Ближнего Востока имеют глубокие исторические корни, которые особенно проявили себя при президентстве Владимира Путина. "Элемент доверия между Ираном и США необходимо возродить, вовлекая страны в переговоры под руководством России… Обостряющаяся ситуация на Ближнем Востоке требует надежной стороны-гаранта", - уточняет эксперт. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/iran-2023422909.html
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иран
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в мире, иран, израиль, ближний восток, владимир путин, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Ближний Восток, Владимир Путин, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Эксперт оценил роль Путина в урегулировании на Ближнем Востоке

Политолог Вадих: Путин может повлиять на решение конфликта Израиля и Ирана

© РИА Новости / Алексей ДружининВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Владимир Путин. Архивное фото
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АЛЖИР, 17 июн – РИА Новости. Авторитет президента РФ Владимира Путина на Ближнем Востоке способен оказать масштабное влияние на решение конфликта между Израилем и Ираном, сообщил профессор политологии и международных отношений Университета Гельмы в Алжире Махлуф Вадих в интервью РИА Новости.
Россия многократно принимала участие в урегулировании конфликтов в странах Ближнего Востока: переговоры между правительством Сирии и оппозицией в составе "Астанинской тройки", переговоры по иранской ядерной программе, в результате чего был заключен Совместный всеобъемлющий план действий, энергетическое партнерство с рядом стран Северной Африки и Ближнего Востока.
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"Учитывая, что у него (Путина – ред.) есть личные отношения со многими лицами, принимающими решения в регионе, он может сыграть активную роль в деэскалации недавнего вооруженного конфликта", - полагает эксперт.
Собеседник агентства также добавил, что отношения между Россией и странами Ближнего Востока имеют глубокие исторические корни, которые особенно проявили себя при президентстве Владимира Путина.
"Элемент доверия между Ираном и США необходимо возродить, вовлекая страны в переговоры под руководством России… Обостряющаяся ситуация на Ближнем Востоке требует надежной стороны-гаранта", - уточняет эксперт.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
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