https://ria.ru/20250617/iran-2023423798.html

Зампостпред России высказался о возможном новом собрании совета МАГАТЭ

Зампостпред России высказался о возможном новом собрании совета МАГАТЭ - РИА Новости, 17.06.2025

Зампостпред России высказался о возможном новом собрании совета МАГАТЭ

Если атаки Израиля на ядерные объекты Ирана продолжатся, то Совет управляющих МАГАТЭ должен будет экстренно собраться снова, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T21:03:00+03:00

2025-06-17T21:03:00+03:00

2025-06-17T21:03:00+03:00

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ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. Если атаки Израиля на ядерные объекты Ирана продолжатся, то Совет управляющих МАГАТЭ должен будет экстренно собраться снова, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. В понедельник по инициативе российской стороны состоялась внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ для обсуждения атак Израиля против Ирана. "Мы четко заявили, что совет должен быть готов оперативно собраться на внеочередную сессию, если удары продолжатся", - сказал агентству Устинов. Как объяснил собеседник агентства, такие удары затрагивают объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ, и представляют угрозу ядерной безопасности. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/iran-2023364764.html

https://ria.ru/20250617/iran-2023405694.html

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в мире, израиль, иран, россия, казем джалали, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте