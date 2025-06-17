https://ria.ru/20250617/iran-2023419611.html

Требовать прекращения войны нужно от Израиля, сообщил источник

Требовать прекращения войны нужно от Израиля, сообщил источник - РИА Новости, 17.06.2025

Требовать прекращения войны нужно от Израиля, сообщил источник

Требование прекращения огня должно быть адресовано к Израилю, как к стороне, которая начала его, заявил РИА Новости источник в силовых структурах Ирана. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T20:32:00+03:00

2025-06-17T20:32:00+03:00

2025-06-17T20:40:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости, Требование прекращения огня должно быть адресовано к Израилю, как к стороне, которая начала его, заявил РИА Новости источник в силовых структурах Ирана."Что касается прекращения войны, то нужно подчеркнуть: войну начал Тель-Авив, а не Тегеран. Требования прекратить войну должны быть адресованы именно им, (тем, кто - ред.) не признают международные законы и получают поддержку для продолжения агрессии", - сказал собеседник агентства.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250617/ssha-2023420195.html

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израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, казем джалали, иран, тегеран (город), в мире