Рейтинг@Mail.ru
В Тегеране вновь гремят взрывы - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 17.06.2025 (обновлено: 23:22 17.06.2025)
https://ria.ru/20250617/iran-2023419186.html
В Тегеране вновь гремят взрывы
В Тегеране вновь гремят взрывы - РИА Новости, 17.06.2025
В Тегеране вновь гремят взрывы
Звуки работы средств ПВО в четвертый раз за день слышны в центральной части Тегерана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T20:29:00+03:00
2025-06-17T23:22:00+03:00
тегеран (город)
в мире
иран
израиль
казем джалали
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022705096_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_841699550ceb92db7da558fbce516a7e.jpg
ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Звуки работы средств ПВО в четвертый раз за день слышны в центральной части Тегерана, передает корреспондент РИА Новости.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250617/konflikt-2023418773.html
тегеран (город)
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022705096_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_a2a51b94b58eb7b9c85333f5470d359e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тегеран (город), в мире, иран, израиль, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Тегеран (город), В мире, Иран, Израиль, Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Тегеране вновь гремят взрывы

В центральной части Тегерана вновь гремят взрывы

© AP Photo / Vahid SalemiВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 17 июн – РИА Новости. Звуки работы средств ПВО в четвертый раз за день слышны в центральной части Тегерана, передает корреспондент РИА Новости.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
На Западе спрогнозировали сроки окончания конфликта Израиля и Ирана
Вчера, 20:28
 
Тегеран (город)В миреИранИзраильКазем ДжалалиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала