https://ria.ru/20250617/iran-2023413216.html

Улицы Тегерана опустели на пятый день обменов ударами Израиля и Ирана

Улицы Тегерана опустели на пятый день обменов ударами Израиля и Ирана - РИА Новости, 17.06.2025

Улицы Тегерана опустели на пятый день обменов ударами Израиля и Ирана

Улицы Тегерана опустели, многие магазины прекратили свою работу на пятый день обменов ударами между Ираном и Израилем, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T20:01:00+03:00

2025-06-17T20:01:00+03:00

2025-06-17T20:01:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Улицы Тегерана опустели, многие магазины прекратили свою работу на пятый день обменов ударами между Ираном и Израилем, передает корреспондент РИА Новости из иранской столицы. Еще несколько дней назад тегеранцы после израильских ударов по различным районам города собирались на митинги против Израиля и США, а также следили за работой средств противовоздушной обороны над иранской столицей. Несмотря на опасность ударов, они участвовали и в шествиях, встречая важный для мусульман-шиитов праздник Гадир. Сейчас же центральные улицы Тегерана, на которых вывесили плакаты с изображением погибших в результате ударов Израиля военачальников и ученых-атомщиков, непривычно пусты. В час-пик, когда жители едут за покупками или домой, машин не так много. Одну из важных артерий города - часто забитую автомобилями и мотоциклами улицу "Энгелаб" - можно проехать без пробок, при этом общественный транспорт работает. Многие магазины также закрыты. Торговый центр "Чарсу" (своего рода тегеранская "Горбушка" (рынок в Москве)), расположенный неподалеку от дипломатического квартала, был одним из самых шумных мест, где сосредоточены многие магазины электроники, бытовой техники, а также музыкальных инструментов. Сейчас же там тихо, а многие лавки опустили металлические решетки. Продуктовые лавки и пекарни продолжают работать. Однако закрылся, по данным СМИ, и большой тегеранский базар. Несмотря на то, что деловая жизнь столицы свелась к минимуму, банкоматы работают. Так, корреспонденту РИА Новости удалось перевести и снять деньги как в понедельник, так и во вторник. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250614/plakaty-2022856688.html

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в мире, израиль, иран, тегеран (город), казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте