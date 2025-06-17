Рейтинг@Mail.ru
Улицы Тегерана опустели на пятый день обменов ударами Израиля и Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/iran-2023413216.html
Улицы Тегерана опустели на пятый день обменов ударами Израиля и Ирана
Улицы Тегерана опустели на пятый день обменов ударами Израиля и Ирана - РИА Новости, 17.06.2025
Улицы Тегерана опустели на пятый день обменов ударами Израиля и Ирана
Улицы Тегерана опустели, многие магазины прекратили свою работу на пятый день обменов ударами между Ираном и Израилем, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T20:01:00+03:00
2025-06-17T20:01:00+03:00
в мире
израиль
иран
тегеран (город)
казем джалали
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023327261_0:358:2732:1894_1920x0_80_0_0_72022b84ec470c1ce7ba419170ae447f.jpg
ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Улицы Тегерана опустели, многие магазины прекратили свою работу на пятый день обменов ударами между Ираном и Израилем, передает корреспондент РИА Новости из иранской столицы. Еще несколько дней назад тегеранцы после израильских ударов по различным районам города собирались на митинги против Израиля и США, а также следили за работой средств противовоздушной обороны над иранской столицей. Несмотря на опасность ударов, они участвовали и в шествиях, встречая важный для мусульман-шиитов праздник Гадир. Сейчас же центральные улицы Тегерана, на которых вывесили плакаты с изображением погибших в результате ударов Израиля военачальников и ученых-атомщиков, непривычно пусты. В час-пик, когда жители едут за покупками или домой, машин не так много. Одну из важных артерий города - часто забитую автомобилями и мотоциклами улицу "Энгелаб" - можно проехать без пробок, при этом общественный транспорт работает. Многие магазины также закрыты. Торговый центр "Чарсу" (своего рода тегеранская "Горбушка" (рынок в Москве)), расположенный неподалеку от дипломатического квартала, был одним из самых шумных мест, где сосредоточены многие магазины электроники, бытовой техники, а также музыкальных инструментов. Сейчас же там тихо, а многие лавки опустили металлические решетки. Продуктовые лавки и пекарни продолжают работать. Однако закрылся, по данным СМИ, и большой тегеранский базар. Несмотря на то, что деловая жизнь столицы свелась к минимуму, банкоматы работают. Так, корреспонденту РИА Новости удалось перевести и снять деньги как в понедельник, так и во вторник. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250614/plakaty-2022856688.html
https://ria.ru/20250613/miting-2022651979.html
израиль
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023327261_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11b701f1327497b44c83d6aae4e9b863.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, тегеран (город), казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Тегеран (город), Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Улицы Тегерана опустели на пятый день обменов ударами Израиля и Ирана

Улицы Тегерана опустели, многие магазины прекратили работу

© AP PhotoДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 17 июн - РИА Новости. Улицы Тегерана опустели, многие магазины прекратили свою работу на пятый день обменов ударами между Ираном и Израилем, передает корреспондент РИА Новости из иранской столицы.
Еще несколько дней назад тегеранцы после израильских ударов по различным районам города собирались на митинги против Израиля и США, а также следили за работой средств противовоздушной обороны над иранской столицей. Несмотря на опасность ударов, они участвовали и в шествиях, встречая важный для мусульман-шиитов праздник Гадир.
Традиционные для Ирана агитационные плакаты появились площадях Тегерана - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
В Тегеране на зданиях появились агитплакаты после атак Израиля по Ирану
14 июня, 20:01
Сейчас же центральные улицы Тегерана, на которых вывесили плакаты с изображением погибших в результате ударов Израиля военачальников и ученых-атомщиков, непривычно пусты. В час-пик, когда жители едут за покупками или домой, машин не так много. Одну из важных артерий города - часто забитую автомобилями и мотоциклами улицу "Энгелаб" - можно проехать без пробок, при этом общественный транспорт работает.
Многие магазины также закрыты. Торговый центр "Чарсу" (своего рода тегеранская "Горбушка" (рынок в Москве)), расположенный неподалеку от дипломатического квартала, был одним из самых шумных мест, где сосредоточены многие магазины электроники, бытовой техники, а также музыкальных инструментов. Сейчас же там тихо, а многие лавки опустили металлические решетки. Продуктовые лавки и пекарни продолжают работать.
Однако закрылся, по данным СМИ, и большой тегеранский базар. Несмотря на то, что деловая жизнь столицы свелась к минимуму, банкоматы работают. Так, корреспонденту РИА Новости удалось перевести и снять деньги как в понедельник, так и во вторник.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более чем 220 человек, и не менее 1,8 тысячи пострадали, при этом иранский посол в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости о примерно 300 погибших мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Протесты жителей Тегерана - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Жители Тегерана провели митинг в знак протеста против израильских атак
13 июня, 14:06
 
В миреИзраильИранТегеран (город)Казем ДжалалиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала